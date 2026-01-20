Puente admitió «el deterioro de Rodalies» hace cuatro meses pero lo redujo a «incidencias»

Cuatro meses. Ese es el tiempo transcurrido desde que Óscar Puente admitió en el Congreso que Rodalies era «la red ferroviaria más deteriorada» de España y avisó de que los episodios de incidencias «se producen un día sí y otro también». El ministro de Transportes reconoció entonces que Cataluña «ha sufrido una gran discriminación» y que la situación no mejoraría «durante, al menos, tres años más».

Esas «incidencias» se han traducido este martes en un maquinista ha muerto y al menos 15 personas heridas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 entre San Sadurní de Noya​ y Gélida (Barcelona), causado por el derrumbe de un muro de contención.

Puente lo temía. Lo dijo públicamente. Diagnosticó el problema, lo cuantificó y hasta puso fecha al desastre: tres años más de fallos. Pero redujo tragedias anunciadas al eufemismo burocrático de «incidencias». Y mientras el ministro gestionaba el calendario de entrega de Rodalies a los separatistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, los muros de contención se desplomaban.

El descarrilamiento de este martes —que ocurre apenas 48 horas después del trágico accidente de trenes de alta velocidad de Adamuz, donde murieron 42 personas— es el resultado de una red en estado crítico donde los problemas son la norma diaria. El colapso del muro ha acabado con la vida del maquinista y ha dejado al menos cinco heridos menos graves y tres en estado grave, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La comparecencia de Puente en el Congreso tuvo lugar en septiembre de 2025, tras un verano que la oposición, especialmente Junts, calificó de «infernal» para los usuarios de Rodalies. El ministro admitió entonces la «gran discriminación» sufrida por Cataluña en materia ferroviaria y anunció una reunión al más alto nivel entre el Govern, Renfe y Adif para revisar el plan de inversiones y establecer mejoras de corto plazo en información y atención al usuario.

El plan de inversiones para Rodalies que Puente anunció en septiembre contemplaba 6.300 millones de euros para la próxima década. Sin embargo, cuatro meses después de aquella comparecencia, el colapso de un muro de contención en la línea R4 deja claro que Rodalies para el sanchismo ha sido una moneda de cambio más para sostener en el poder a Sánchez.