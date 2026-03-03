Va a haber colas en Decathlon hoy por las deportivas Skechers rebajadas un 49%

Decathlon está dando mucho que hablar de nuevo por una oferta pocas veces vista, unas zapatillas de la marca Skechers que tienen un descuento cercano al 50%. En concreto, se trata del modelo Flex Appeal 5.0 – New Thrive, que ha pasado de costar cerca de 75 euros a quedarse en algo más de 37, una rebaja que ha llamado la atención de quienes buscan calzado cómodo para el día a día sin gastar demasiado.

La promoción está disponible a través de la web de Decathlon, pero como suele ocurrir con este tipo de descuentos llamativos, muchos compradores prefieren acudir directamente a la tienda física para comprobar tallas, probar el ajuste y llevarse el producto en el momento. Esa mezcla de precio reducido y unidades limitadas es lo que está provocando que se agoten las primeras tallas, algo que tampoco sorprende viendo el precio actual de estas zapatillas Skechers.

Buena parte del interés por estas deportivas tiene que ver con la comodidad que ofrece la marca Skechers, muy conocida por apostar por modelos pensados para caminar durante horas sin molestias. En este caso, el diseño está orientado a un uso diario, con una pisada blanda y una estructura ligera, algo que valoran especialmente quienes pasan mucho tiempo de pie o se mueven bastante a lo largo del día. A eso se suma un diseño discreto, fácil de combinar, lo que amplía el perfil de compradores.

Las Skechers rebajadas en Decathlon

El fenómeno también refleja un cambio claro en los hábitos de consumo, y es que los compradores están cada vez más atentos a descuentos concretos y menos a campañas generales. No se trata tanto de renovar todo el armario deportivo, sino de aprovechar oportunidades puntuales como esta. Cuando la rebaja es clara y la marca es reconocida, la respuesta suele ser rápida, y eso es justo lo que está pasando con estas Skechers.

El crecimiento de Skechers en España ha sido notable en los últimos años y ayuda a entender por qué estas zapatillas generan tanta expectación cuando aparecen en oferta. La marca aterrizó en el mercado español a principios de los 2000 y con el paso del tiempo ha ido abriendo puntos de venta propios, franquiciados y espacios en grandes superficies como Decathlon. Esta expansión ha convertido a Skechers en una de las marcas de calzado más visibles en las calles y centros comerciales del país, y sus ventas no paran de crecer.

Las cifras reflejan cómo el calzado de esta marca ha calado entre los consumidores españoles. Mucho del interés por estas zapatillas tiene que ver con la reputación que la marca ha ido construyendo con los años. Skechers se ha hecho un nombre entre quienes priorizan caminar y estar muchas horas de pie sin sentir molestia gracias a tecnologías pensadas para amortiguar cada paso y dar apoyo, no solo una suela blanda sin más. Por ejemplo, algunas de sus colecciones incorporan sistemas de soporte del arco plantar que ayudan a repartir mejor el peso del pie y a reducir la fatiga, elementos muy importantes tal y como aseguran los propios podólogos.