El avión privado de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez huye de Arabia Saudí y aterriza en Madrid

Multitud de deportistas llevan días en vilo por el conflicto en Oriente Medio y los ataques cruzados entre Estados Unidos e Israel con Irán, país este último que está sembrando el pánico en multitud de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Qatar. De hecho, hace unas horas los iraníes atacaron la embajada estadounidense en Riad, ciudad en la que por ejemplo vive Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez y su familia. Lo que es una incógnita es si el jugador portugués siguen allí o han viajado a España, pues su avión privado despegó anoche de Arabia Saudí y aterrizó en Madrid en torno a las una de la madrugada española.

Hoy en día, con las numerosas plataformas que hay para consultar el tráfico aéreo, se puede saber en directo donde está cada avión, tanto privado como comercial o de mercancías. En este caso, varios usuarios en las redes sociales localizaron que el Bombardier Global Express de Cristiano Ronaldo realizó el viaje de casi siete horas a Madrid anoche, por lo que ha escapado de Arabia Saudí en plena escalada de ataques y bombardeos en Oriente Medio.

El portal Flightradar24 mostraba la ruta que siguió el avión de Cristiano Ronaldo mientras sobrevolaba Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a España. Cabe recordar que el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los estadounidenses a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio debido a riesgos de seguridad, y el luso y su familia manejan esa información, por lo que no se puede descartar que hayan viajado a España.

El jet privado de Cristiano Ronaldo

En 2024, Cristiano Ronaldo vendió el Gulfstream G200 que compró en 2015 por 16 millones y decidió comprar un nuevo jet privado, concretamente el Bombardier Global Express 6500, que le costó más de 60 millones. El modelo completamente negro tiene capacidad para 15 pasajeros y ofrece una variedad de habitaciones diferentes, incluida una sala de estar con mesas y sofás, una suite con cama doble y una zona de ducha separada. El avión está personalizado con su logo y también aparece una silueta de CR7 celebrando un gol en su exterior.

El avión Bombardier Global Express 6500 no es el primero que tiene el deportista de élite. Anteriormente poseía un Gulfstream G200 que vendió por 24 millones de dólares para adquirir uno superior a principios de 2025. Una compra que elevó aún más el nivel de lujo que hay instalado en su rutina. Alcanza los 938 km/ hora, siendo uno de los más rápidos del mundo, aunque lo cierto es que no solo impresiona por su velocidad, sino también por su prestigioso y sofisticado diseño.