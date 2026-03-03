Un estilo innegociable: Flick buscará la remontada sin renunciar a su defensa adelantada

Hansi Flick buscará la remontada este martes contra el Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey sin renunciar a su estilo. Para el alemán eso es innnegociable. No dejará de jugar con una defensa adelantada a pesar de que el cuadro colchonero demostró en el Metropolitano con el 4-0 de la ida que le tiene cogida la medida.

«Siempre queremos jugar a nuestro estilo. Lo he dicho antes. Hemos pensado en todo lo que podría pasar, en lo que nos podría dar ventaja. Hay que jugar como una unidad, con y sin balón, tenemos que presionar, ganar los unos contra uno. También sacar bien la pelota. Esto pasa con transiciones perfectas de los rivales. No se pueden perder balones», confirmó Hansi Flick en rueda de prensa dejando claro que su estilo es innegociable.

Hansi Flick nunca a va a cambiar su forma de jugar. Un estilo que siempre ha generado polémica a su alrededor con una defensa demasiado adelantada que ha hecho sufrir mucho al equipo culé en algunos partidos importantes ante rivales con ataques verdaderamente serios. El alemán siempre ha sido tajante con esto.

Flick no negocia su estilo

A pesar de que el Barcelona sufrió un doloroso 4-0 en la ida de la semifinal contra el Atlético de Madrid, Hansi Flick no renunciará a jugar con su defensa muy adelantada, como siempre. Esta vez con más motivo si cabe. Debe marcar cuatro goles si quiere empatar la eliminatoria y cinco para pasar a la final.

Pero la clave es que no debe encajar ninguno si no quiere ver como la final se le escapa en ese preciso momento. Y ahí estará la gran dificultad de la remontada del Barcelona. Con todo el equipo volcado y una defensa que corre muchos riesgos, las contras del Atlético de Madrid pueden ser más peligrosas que nunca. Incluso más peligrosas que en la ida. Por lo tanto, en ese balance defensivo arriesgado y valiente puede estar la clave de la eliminatoria.

Hansi Flick apostará contra el Atlético de Madrid por una defensa en la que Cancelo será titular en el lateral izquierdo por delante de un Balde que este curso no está tan bien. En el lateral diestro jugará Koundé. La pareja de centrales apunta a estar formada por Cubarsí y Gerard Martín. En este aspecto, la baja de Eric García puede ser muy preocupante para Hansi Flick.