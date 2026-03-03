Francia investiga a un patrocinador del Barcelona por corrupción, blanqueo de capitales y malversación

Sigue el lío con el patrocinio de la República Democrática del Congo. A raíz de los contratos que firmó el país africano con varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona, la fiscalía general de Mónaco ha abierto una investigación preliminar después de que presentasen el mes pasado una denuncia ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por varios delitos que podrían sacudir al club azulgrana.

A cambio de 44 millones de euros, el Barcelona accedió a patrocinar la visita al Congo hasta la temporada 2028-29 con el lema ‘RD Congo – Coeur de Afrique’ en la parte superior de sus camisetas de entrenamiento. También Mónaco y Milan firmaron ese contrato y podría salirles muy caro a todos ellos. El caso comenzó el pasado mes de septiembre después de que un abogado francés presentase una denuncia en nombre de dos ciudadanos congoleños hacia el ministro de deportes, Didier Budimbu, al que acusaban de haber firmado un contrato de 4,8 millones de euros infringiendo los procedimientos de licitación pública y transparencia de contratos que estipula la ley.

Una infracción que incumple con la legislación financiera del país africano y que aseguran que puede tratarse de «corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos», según informa L’Equipe. Hace unas semanas, Budimbu publicó un comunicado defendiendo la integridad del acuerdo y que se habían seguido todos los procedimientos de forma lícita y transparente. Una línea que confirmó el Mónaco asegurando que se tomaron todas las precauciones habituales, aunque el caso se ha trasladado al Servicio de Seguridad Pública de Mónaco.

Ahí es donde podría terminar perjudicado el Barcelona ya que el abogado que ha presentado la querella también afirmó que se estaría barajando la posibilidad de tomar acciones legales con los contratos que firmaron tanto el club azulgrana como el italiano. Una investigación que también pone en riesgo la creación de la Casa de la RDC que estaba planeada una vez terminasen las nuevas instalaciones del Spotify Camp Nou. Recientemente, Joan Laporta defendió la honestidad del patrocinio a pesar de ser un país en guerra: «No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo», explicó públicamente.

Esta nueva investigación pone en jaque la decisión que ya sembró polémica en el momento de la firma. Medio año después, el Barça está a la espera de ver cómo avanza la investigación con el Mónaco y si se traslada también a su acuerdo con la República Democrática del Congo.