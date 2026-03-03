Cerezo se mofa del Barcelona inventándose jugadores del Atlético: «Tenemos a Tomford y a Smith»

Enrique Cerezo protagonizó un divertido momento en la comida de directivas previa a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de este martes en el Camp Nou contra el Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid, al ser preguntado por Lamine Yamal, se inventó dos jugadores de su equipo que no existen mofándose del rival.

«¿El Barça tiene a Lamine? Nosotros a Julián, a Tomford, Smith y a muchos», señaló Enrique Cerezo ante los medios de comunicación desatando las caras de circunstancia entre los periodistas que le preguntaban. Enrique Cerezo también fue cuestionado por el futuro de Julián Álvarez, siempre relacionado con el Barcelona y más ahora en campaña electoral.

«Lo digo lo de siempre, que es un jugador del Atlético de Madrid, igual que Griezmann, y que tiene contrato con nosotros. Vale muchísimo, no está en venta», aseguró despejando así cualquier incógnita sobre la postura del conjunto rojiblanco con ambos jugadores. El francés todavía medita su decisión de abandonar el Atlético en marzo o esperar a verano. Su destino será la MLS.

Cerezo respalda al Atlético

«Lo veo bien, con confianza total. Es un partido más, hay que ganarlo y a eso hemos venido. A ganarlo. Todos los partidos son largos. Hay que salir a ganar y es lo que vamos a hacer», añadió Enrique Cerezo. Simeone se enfrenta a su bestia negra, el Barcelona. Contra ningún equipo ha perdido más -un 56%- desde que llegara al banquillo rojiblanco en diciembre de 2011.

En Copa, los caminos de Simeone y el Barcelona se han juntado en tres ocasiones y todas se han teñido de azulgrana. En cuartos de final del curso 2014-2015 y en semifinales de las temporadas 2016-2017 y 2024-2025. No obstante, Simeone también ha vivido ante el Barcelona grandes alegrías. Ganó la Liga de 2014 en el Camp Nou y tanto ese mismo año como en 2016 eliminó a los azulgranas en Champions.