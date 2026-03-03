Génova asume la primera investidura fallida de Guardiola: «No hay prisa excesiva por cerrar un acuerdo»

Génova asume el fracaso de las negociaciones con Vox para llegar a un acuerdo de investidura en Extremadura. María Guardiola, candidata del PP a la reelección, acude este martes a un debate cuya investidura, salvo sorpresas, resultará fallida en una primera votación. La dirección nacional de los populares, tras anunciar que lideraría el diálogo con los de Abascal, reconoce ahora que «no hay prisa excesiva para cerrar un acuerdo».

La popular Guardiola llega al debate de investidura sin tener todavía asegurados los apoyos de Vox en la Asamblea regional. Tras los pasados comicios autonómicos del 20 de diciembre, el PP se quedó a cuatro escaños de una mayoría absoluta. Con 28 parlamentarios —tan sólo uno más que en la anterior legislatura— resulta indispensable el apoyo de los de Abascal para volver a tomar las riendas de la Junta.

Hace apenas una semana que la dirección nacional del partido en Génova anunció su intención de liderar en primera persona las negociaciones con Bambú para fraguar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. Fuentes próximas a la dirección nacional de los populares reconocen que, por el momento, no hay un pacto para reeditar ninguno de los dos gobiernos.

Lo cierto es que la falta de entendimiento entre ambas formaciones políticas llega en un momento de máxima tensión en Extremadura. Serán al menos dos días lo que dure el primer proceso de investidura de Guardiola y eso en caso de conseguir una mayoría absoluta en una primera votación. En caso de no salir elegida, el viernes 5 de marzo le bastaría con una mayoría simple de la Cámara regional. Entonces, necesitaría la abstención de Vox o del PSOE.

Extremadura activa la cuenta atrás

Guardiola arrancará este martes con un discurso en tono presidencialista en torno a las 17:30 horas de la tarde. En él se espera que tienda la mano a Vox y, por ende, a su líder en la región, Óscar Fernández, para sellar un acuerdo de Gobierno para los extremeños «por responsabilidad» y «coherencia».

La líder del PP, que no tendrá límite de tiempo, tendrá que esperar hasta la mañana del día siguiente cuando el resto de grupos parlamentarios con representación fijen su postura. No obstante, a partir de este momento empezará a contar el reloj para la próxima convocatoria electoral.

De no haber acuerdo entre los de Feijóo y el equipo de Abascal para investir a la candidata del PP en Extremadura, el próximo 4 de mayo se procedería a la disolución de la Cámara regional y la convocatoria de manera automática de una repetición electoral. En ese caso, la próxima cita con las urnas sería, como pronto, el 28 de junio.

El entorno del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en su disposición plena a poder sellar un acuerdo a la máxima prontitud posible si, por parte de los de Abascal, existe el mismo principio de reciprocidad. Lo cierto es que desde que se iniciaran las negociaciones con Vox para allanar acuerdos de Gobierno en los territorios. La proximidad de los comicios en Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo, recalca que no influirá en modo alguno en la búsqueda de un acuerdo con Vox.