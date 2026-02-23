La dirección nacional del PP se implicará en la negociación con Vox en Extremadura y Aragón

La dirección nacional del Partido Popular ha anunciado que participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para sellar un acuerdo de Gobierno. Una implicación, la de los de Feijóo, que aseguran en su equipo se hace «por coherencia» porque «defraudar el mandado de la gente es una irresponsabilidad».

Así lo ha confirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, a la salida de la reunión de este lunes del Comité de Dirección Nacional de los populares que ha estado presidido por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Según la que fuera número dos de Génova, el objetivo del PP, que ha ganado las elecciones en ambas autonomías pasa únicamente por «facilitar los acuerdos» entre ambas formaciones políticas.

Según ha asegurado Gamarra, la implicación de la dirección nacional del PP se hará «para garantizar» que las negociaciones con Vox y los posibles acuerdos resultantes de sus encuentros, se ajusten «a las posiciones nacional del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia».

Partiendo del objetivo único de evitar «una repetición electoral», que fuentes oficiales del partido más tarde han insistido en que sea un «riesgo» siempre tras el transcurso de unas elecciones, Gamarra ha insistido en que éste sea su «deber» dado que es el PP el que representa la «única alternativa posible» en ambas regiones.

«Desde el primer momento, hemos dicho que el mensaje de los ciudadanos tanto en Extremadura como en Aragón ha sido claro y este es el resultado, y por tanto, los ciudadanos exigen al PP y a Vox que no entendamos en un acuerdo que tiene que ser coherente y proporcional con los resultados electorales», ha expresado.

En este sentido, ha reseñado la importancia de «actuar en consecuencia y con altura de miras» por parte de ambas formaciones políticas, tanto el PP como Vox, «para ese gran objetivo común que comparte la gran mayoría de los españoles». Tal y como ha recordado, conseguir gobierno que permitan dar estabilidad a los ciudadanos.

Gamarra ha advertido además que no pueden «permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales». «Vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo», ha asegurado la dirigente popular. Lo cierto es que en Extremadura el tiempo corre habida cuenta de que, el próximo día 3 de marzo, es su candidata y ganadora de las elecciones, María Guardiola, quien se presente a un primer investidura y que se prevé sea fallida.