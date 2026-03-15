Los pasajeros que viajan en tren han experimentado un descenso durante el mes de enero, tras el accidente de Adamuz. En concreto, esta situación no ha afectado sólo a los trenes de alta velocidad y de larga distancia, sino que también se ha notado la caída de viajeros en los trenes de Cercanías, uno de los medios de transporte más usados en nuestro país.

De esta forma, los viajeros de los trenes de Cercanías de Renfe han experimentado una caída de 4.467 usuarios desde el mes de diciembre al mes de enero. Así, se ha pasado de 47.661 pasajeros a finales de 2025 a 43.194 a principios de 2026, según los últimos datos del INE.

Por otro lado, los viajeros de los trenes de alta velocidad y larga distancia, que incluyen los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo, han sufrido un desplome del 20% durante el mes de enero. Principalmente, el mayor descenso se ha notado en la alta velocidad, que ha pasado de 3.422 pasajeros en diciembre de 2025 a 2.672 en enero de 2026, lo que supone una caída de usuarios del 21,92%. Mientras que en el caso de los trenes de larga distancia el descenso sigue una línea muy similar, con una caída de un 20,95% de los pasajeros, que han pasado de ser 4.085 en diciembre a 3.229 en enero.

Cae la puntualidad de los trenes de Renfe

Además, los trenes de Renfe desde el accidente de Adamuz y el de Gelida ya muestran grandes retrasos en su puntualidad. Una situación que es consecuencia de los constantes cambios de velocidad que está aplicando Adif por el mal estado de las vías. De esta forma, 1 de cada 2 trenes de Renfe ya no llega puntual.

Se trata de un gran bajón teniendo en cuenta que en la puntualidad de menos de 5 minutos las cifras han caído desde un 71,3% en diciembre a un 54,5% en el mes de enero, casi un 20% menos, unos datos que se deducen del último informe de puntualidad de Renfe. Mientras que la puntualidad de menos de 10 minutos también ha sufrido las consecuencias del mal estado de las vías y de la reducción de la velocidad de los trenes; así, se ha pasado de un 82,6% en diciembre a un 65,3% en enero.

Por otro lado, durante el mes de diciembre los minutos por retrasos que se deben a incidencias externas han sufrido un gran incremento, ya que se ha pasado de un 69,2% en el mes de diciembre, a un 83,35% en el mes de enero.