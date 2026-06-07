La palabra que usan todo el tiempo en Canarias y que el resto de España no entiende

España tiene muchas joyas repartidas por su territorio y, sin duda, una de ellas son las Islas Canarias. Este tesoro de la naturaleza recibe durante el año a millones de turistas y, con la llegada del verano, se prepara para recibir a los turistas españoles que pasarán las vacaciones en cualquiera de sus siete islas. En los últimos días se ha hecho viral una palabra de las Canarias que tendrás que aprender para saber manejarte en tu viaje.

Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, La Palma y El Hierro. Estas son las siete islas que forman las Islas Canarias, que es una de las zonas más visitadas del mundo y que cada año gana adeptos para turistas de todas las partes del mundo que visitan un espacio único que combina tierras volcánicas con buenas temperaturas, playas excelentes, a lo que hay que sumar una historia única, cultura, una gran arquitectura y una rica gastronomía. Todas estas bondades hacen que cada año este punto de España situado en el océano Atlántico al noroeste de África acoja a millones de turistas.

En 2025, un total de 18,6 millones de personas se dejaron caer durante todo el año por una de las siete islas y todo hace indicar que en este 2026 se superarán estos guarismos. En las próximas semanas se producirá un goteo continuo de ciudadanos españoles que, a partir de este mes de junio, comienzan a disfrutar de sus vacaciones de verano. A colación de ello, en los últimos días se ha hecho viral una palabra canaria que debes conocer si quieres desenvolverte en el archipiélago como un canario más durante tus días de asueto por la playa.

La palabra viral en Canarias

Aboyao (también se puede escribir con doble l) es la palabra que se ha hecho viral, que los canarios utilizan para definir a una persona que se ha quedado saciada después de ingerir una comida copiosa. Hablando de esta zona de España, no es para menos porque son clásicas las papas con mojo picón, los quesos de la zona o los pescados de roca que tan famosos son de esta tierra.

La Academia Canaria de la Lengua también hace referencia a la palabra aboyarse dentro de su buscador. «Experimentar sopor o desgana, especialmente después de una comida abundante», dice, y también pone un ejemplo de cómo se aplicaría por los vecinos de la isla. «Con todo lo que comió y el calor que hacía, estuvo aboyado toda la tarde», informan desde este organismo oficial de las Islas Canarias. Esta zona de España también cuenta con otras palabras que debes saber si visitas durante estos meses una de las 7 islas más bonitas de España. Son las siguientes: