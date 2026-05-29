Recetas canarias: los platos más típicos de las Islas Canarias que debes conocer y hacer en casa

La cocina canaria tiene algo que engancha. Quizá sea esa mezcla de sencillez y personalidad que aparece en casi todos sus platos. No necesita elaboraciones complicadas ni ingredientes imposibles de encontrar para dejar huella. Basta probar unas papas arrugadas bien hechas o un buen sancocho para entender por qué la gastronomía de las islas ocupa un lugar tan especial dentro de la cocina española.

Su historia también tiene mucho que ver. La herencia guanche sigue presente en productos tan emblemáticos como el gofio, mientras que siglos de intercambio comercial aportaron influencias africanas, portuguesas y latinoamericanas. Todo eso acabó formando una cocina propia, reconocible y profundamente ligada al territorio.

Papas arrugadas con mojo: el plato más icónico de Canarias

Pocas recetas representan mejor a las islas. Curiosamente, sus ingredientes son mínimos: papas, agua y sal. Nada más. Sin embargo, conseguir que queden perfectas tiene su truco.

Cómo conseguir el punto de sal y la piel arrugada

Las auténticas papas arrugadas se elaboran con variedades pequeñas, similares a las tradicionales papas bonitas canarias. El secreto está en cocerlas con abundante sal y dejar que el agua se evapore al final para que la piel se contraiga y aparezca esa característica capa blanquecina.

Mojo rojo vs mojo verde: diferencias y receta de cada uno

El mojo rojo suele tener más fuerza. Lleva ajo, aceite, vinagre y pimientas secas, responsables de ese color intenso tan reconocible. El mojo verde, elaborado normalmente con cilantro fresco, resulta más aromático y ligero.

Ropa vieja canaria: el guiso de garbanzos con carne desmenuzada

Nació como tantas recetas populares: para aprovechar sobras. Pero terminó convirtiéndose en un plato con identidad propia.

Los garbanzos, la carne desmenuzada y las especias crean una combinación contundente que suele mejorar incluso al día siguiente.

Diferencia con la ropa vieja cubana

Aunque comparten nombre, tienen poco que ver. La versión cubana gira principalmente alrededor de la carne de vacuno deshilachada. En Canarias, los garbanzos tienen un papel protagonista y el resultado final recuerda más a un guiso tradicional.

Conejo en salmorejo canario: la marinada más sabrosa

Quien prueba un buen conejo en salmorejo suele recordarlo durante bastante tiempo. El motivo no es la carne, es el adobo.

La marinada penetra lentamente y transforma por completo el sabor del conejo.

El salmorejo canario no es el cordobés: qué lleva

La coincidencia del nombre suele generar confusión. Aquí no aparece tomate ni pan. El salmorejo canario es una mezcla aromática de ajo, vinagre, vino blanco, aceite, pimentón, orégano y tomillo utilizada para adobar carnes.

Puchero canario: el cocido más completo de las islas

Si hubiera que resumir la cocina doméstica canaria en una sola olla, probablemente sería esta.

El puchero combina carne, verduras, legumbres, papas, batata y piña de millo. Es abundante, reconfortante y muy representativo de las reuniones familiares de domingo.

Gofio escaldado: qué es el gofio y cómo se usa en la cocina canaria

El gofio es mucho más que un ingrediente. Forma parte de la identidad cultural de las islas. Se obtiene a partir de cereales tostados y molidos, principalmente trigo o millo.

El gofio escaldado se prepara mezclándolo con caldo caliente hasta obtener una textura compacta que suele servirse junto a pescados o guisos.

Sancocho canario: el plato de pescado salado con mojo

Hay platos que saben a tradición desde el primer bocado. El sancocho es uno de ellos.

Se elabora con pescado salado, normalmente cherne, acompañado de papas, batata y mojo. Es especialmente popular durante la Semana Santa.

Potaje de berros canario

Los berros aportan un sabor muy particular que combina perfectamente con las legumbres y las verduras presentes en la receta.

Bienmesabe canario: el postre más dulce de las islas

Su nombre ya da pistas sobre lo que espera al probarlo. Lo cocinas con huevo, almendra, limón y azúcar.

Lapas a la plancha con mojo: el aperitivo más canario

Las lapas forman parte del paisaje gastronómico costero del archipiélago desde hace generaciones. A la plancha, con apenas unos minutos de cocción y un poco de mojo verde, ofrecen un sabor a mar difícil de olvidar.

Frangollo: el postre canario de maíz con leche y miel

El frangollo demuestra que los postres más humildes muchas veces son los que mejor envejecen. Se cocina con millo triturado, leche, limón, canela, almendras y pasas.

Como vemos, más allá de las tendencias, siguen siendo platos que apetece comer una y otra vez.