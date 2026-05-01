El manjar canario que nació como receta de aprovechamiento: hoy está en los mejores restaurantes de las islas

Las Islas Canarias tienen muchos platos que nacieron como comida de supervivencia para llenar el estómago antes de una dura jornada de trabajo, pero pocos son tan emblemáticos como el sancocho canario. Lo curioso es que ahora se puede encontrar en los mejores restaurantes.

Esta receta de pescado salado, papas, batata, mojo y pella de gofio era típica de pescadores, que usaban las partes menos comerciales para alimentarse. Años después hay muchas versiones gourmet y está especialmente ligada a la Semana Santa.

Lo curioso es que no necesita demasiados ingredientes para tener carácter. Su fuerza está en el producto, en el desalado del pescado y en una combinación muy canaria que convierte una comida humilde en una auténtica fiesta.

Cómo pasó el sancocho canario de receta de aprovechamiento a plato de restaurante

Una cosa que sorprende a los canarios pero habla muy bien de su gastronomía es la evolución que ha hecho el sancocho desde ser una receta humilde a plato gourmet. Y es que hablamos de una receta totalmente ligada a su tradición culinaria.

El sancocho canario se asocia sobre todo al pescado salado. Lo habitual es prepararlo con cherne, aunque también aparecen otras opciones como corvina, congrio o burro, según la zona y la tradición familiar.

Durante mucho tiempo, la conservación del pescado marcó la forma de comer en las islas. Antes de que el salazón se extendiera, el pescado fresco se consumía sobre todo en zonas costeras porque había que venderlo y cocinarlo casi a diario.

Con la popularización del pescado salado y seco, la receta pudo viajar mucho mejor hacia el interior. De esta manera entró en las cocinas de más familias y se consolidó como una comida contundente, pensada para alimentar a quienes trabajaban en el campo o regresaban del mar.

De ahí viene parte de su encanto. No nació como un plato de lujo ni como una receta pensada para lucirse, sino como una solución práctica. El tiempo hizo el resto: lo convirtió en una de las comidas más reconocibles de la gastronomía canaria.

Por qué los canarios comen sancocho en Semana Santa

El sancocho se puede comer en cualquier época del año así que no debes esperarte hasta la próxima Semana Santa para probarlo, pero lo cierto es que lo más habitual es servirlo el Viernes Santo.

La explicación es práctica. Sus ingredientes encajan con la tradición cristiana de no comer carne en esas fechas y permite montar una comida completa alrededor del pescado.

No se cocina a diario como antes, porque requiere tiempo y cierta preparación, pero conserva ese aire de plato familiar que reúne a varias generaciones alrededor de la mesa.

Además, la receta tiene un toque ceremonial. Primero hay que desalar el pescado durante horas, cambiando el agua varias veces. Después se cuecen las papas y la batata, se incorpora el pescado y se prepara la pella de gofio con caldo, mojo y amasado.

Los ingredientes que convierten al sancocho en un emblema de Canarias

La base del sancocho canario es el pescado salado, papas, batata, mojo y gofio. La pella de gofio funciona casi como el remate del plato, porque aprovecha el caldo del pescado y aporta esa textura densa tan propia de la cocina isleña.

También hay diferencias según la zona. En el sur de Gran Canaria se mantiene la combinación de cherne o congrio con papas y batata, mientras que en el norte se prefieren opciones como cherne o corvina y pueden añadirse otras verduras.

Esa capacidad de adaptación ha sido el motivo por el que la receta no se ha quedado congelada en el pasado. Cada isla y cada familia han podido ajustar el sancocho sin romper su esencia.

De hecho hoy conviven dos formas de entender este manjar de Canarias. Por un lado, la versión tradicional que sigue apareciendo en las casas durante la Semana Santa. Y las interpretaciones de restaurantes gourmet que actualizan la presentación o algunos detalles sin perder el núcleo del plato.