La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 20 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 838 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Curro y Martina auxilian a Adriano después de caerse por las escaleras, mientras que el doctor Peribáñez procede a examinarlo de forma urgente. Leocadia se pone en contacto con Lisando, que no tiene ni la más remota idea de cómo va la resolución de Curro. Vera nota ciertas contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre, mientras que Cristóbal señala injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar correctamente la escalera.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que le entreguen más dinero y ella se niega rotundamente a ayudarle. Es más, tiene una tensa discusión con Manuel porque él le ocultó todo lo relacionado con la estafa. Estefanía continúa fingiendo síntomas de embarazo, mientras que Santos reconoce a su padre que se ha confesado con Samuel. ¡Se siente aliviado del peso de sus remordimientos! Alonso, inesperadamente, confiesa a toda la familia la verdadera identidad de Vera, y es que es Mercedes, la hija de los duques de Carril.

¿Qué sucede en el capítulo 839 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 21 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la revelación sobre Vera deja descolocada a la familia. Aun así, Alonso exige discreción absoluta para evitar un escándalo. En la zona de servicio, Vera confiesa su origen a sus compañeros, provocando una profunda indignación en Cristóbal.

Martina, por su parte, celebra la recuperación de Adriano, mientras que Vera decide sincerarse también con él, haciéndole saber que es la hija de un duque. Curro y Ángela toman la decisión de viajar juntos a Madrid para enfrentar a la Corte, mientras que Julieta, herida por la falta de confianza, se niega en rotundo a perdonar a Manuel.

Estefanía no tiene reparos a la hora de fingir otro mareo para forzar el contacto físico con Carlo, mientras que Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana. Pía opta por no contar a Curro toda la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor, mientras que Ciro exige a Manuel y a Alonso que le devuelvan su dinero. Y todo porque cree que la estafa del duque de Carril no es más que una represalia por lo sucedido con Vera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.