¿’Pasapalabra’ se emitirá hoy en Antena 3? Todo lo que sabemos

Los pasillos y los despachos de Antena 3 seguro que hoy son un hervidero después de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la cadena a dejar de utilizar la prueba El Rosco en Pasapalabra. Como ya te hemos contado en Happy FM, el concurso no corre ningún peligro, puesto que la sentencia solo afecta a la última prueba. Es por eso que ya podemos asegurar que Roberto Leal y sus concursantes seguirán sin problemas, aunque la cadena se enfrenta a tener que tomar soluciones en tiempo récord. Debido a estos inconvenientes, muchos seguro que se están haciendo la misma pregunta en estos momentos: ¿Habrá hoy Pasapalabra?

En el momento de publicar este artículo es algo que no tiene una respuesta clara, puesto que desde Atresmedia nos trasladan tranquilidad y que comunicarán su decisión durante la tarde. En el peor de los escenarios se podría tener que cancelar la emisión por uno o varios días, pero siempre con fecha de regreso a la franja de las 20 h una vez hayan podido interpretar la sentencia desde el equipo jurídico.