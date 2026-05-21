El alcalde de Palma insta al obispo a dar alojamiento «mañana mismo» a los okupas de la antigua cárcel

El alcalde de Palma, Jaime Martínez insta al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a dar alojamiento «mañana mismo» a los 100 okupas de la antigua cárcel si dispone de espacio.

El Ayuntamiento de Palma ha trasladado a Taltavull “que si el Bisbat de Mallorca dispone de alojamiento, lo habilite mañana mismo para las personas que permanecen en la antigua prisión de Palma, una vez que este jueves, 21 de mayo, ha finalizado el plazo voluntario para abandonar el recinto”, tal como ha manifestado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

Todo ello después de que Taltavull asegurara esta mañana que el Obispado mantiene su disponibilidad para acoger a personas desalojadas de la antigua prisión de Palma, pero ha explicado que siguen a la espera de que el Ayuntamiento les dé una respuesta.

«Saben nuestra propuesta y nos gustaría recibir una respuesta», ha dicho, a la vez que ha lanzado un mensaje a las personas que residen en la antigua prisión para que se «dejen ayudar», afirmó el obispo.

Bonet ha recordado que el Ayuntamiento de Palma «ha notificado presencialmente» a 101 okupas y, además, se publicó en el BOE la notificación correspondiente a otras 107 personas incluidas en el expediente que no pudieron ser localizadas tras dos intentos de notificación presencial.

Todas ellas disponían de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente la antigua prisión, periodo que ha finalizado este jueves”. Tal y como se anunció desde el inicio del procedimiento, el Ayuntamiento remitirá ahora el expediente al juzgado competente para solicitar la ejecución del desalojo forzoso.

La petición al Bisbat se produce ante el desalojo que deberá ejecutarse por vía judicial, una vez constatado que continúan residiendo personas en el interior de las instalaciones pese a los requerimientos efectuados.

Esta actuación se enmarca en el proceso de recuperación posesoria del recinto iniciado el pasado 27 de febrero, a raíz de los informes técnicos y de seguridad que acreditan un grave riesgo de incendio en el interior de la antigua prisión y que alertan del peligro para la integridad física de las personas que residen en el recinto.

Desde el inicio del procedimiento y durante los últimos tres meses, cerca de un centenar de personas han abandonado voluntariamente la antigua prisión, en el marco del control permanente de accesos establecido por la Policía Local.

Actualmente, constan aproximadamente un centenar de personas con entradas y salidas habituales del recinto.

En este contexto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha remitido este mismo jueves una carta al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, trasladándole que habilite los recursos que tenga disponibles el Bisbat de Mallorca para alojar a las personas que deben abandonar el recinto.

Cabe recordar que, durante todo el proceso, los servicios sociales municipales han continuado ofreciendo atención y recursos sociales a las personas ocupantes, en coordinación con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Fruto de este trabajo, 45 personas han sido derivadas a distintos recursos del IMAS, incluidos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.