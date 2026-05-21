Puesta de largo de 23 nuevos autobuses eléctricos de la EMT Palma

El alcalde, Jaime Martínez, ha presentado este jueves los 23 nuevos autobuses eléctricos que, tras su puesta de largo, se incorporarán progresivamente a la flota de la Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma.

El acto ha contado también con la asistencia del teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Toni Deudero; el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern Jaume Bauzá; el gerente de la EMT, Juan José Elias; el director general de Movilidad Antonio Román; así como representantes de la Associació d’Amics del Ferrocarril y profesionales y trabajadores de la empresa municipal.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que estos nuevos vehículos, «modernos, accesibles, eficientes y sostenibles», «suponen un nuevo avance en la transformación del transporte público de Palma» y «contribuirán a mejorar la calidad del servicio».

Los 23 autobuses de 12 metros han ido llegando progresivamente durante los meses de abril y mayo.

De estas unidades, nueve ya están preparadas para entrar en servicio de manera inmediata, tras finalizar el proceso de matriculación e instalación de los sistemas embarcados. Inicialmente, los nuevos vehículos circularán por las líneas 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 y 40, aunque, tal y como ha explicado el alcalde, esta distribución se irá adaptando progresivamente en función de las necesidades operativas y del proceso de implantación de la nueva flota eléctrica.

El primer regidor ha recordado que estas 23 unidades forman parte de un total de 68 vehículos ya adjudicados y en proceso de incorporación a la flota dentro del acuerdo marco impulsado por la EMT, que prevé la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos con una inversión de 98,25 millones de euros.

En este sentido, Martínez ha avanzado que, de este conjunto, otras 34 unidades más, adjudicadas a Daimler Mercedes, comenzarán a llegar a Palma a partir del próximo mes de junio.

“Es un proyecto que afrontamos con inversiones, planificación y una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible”, ha añadido el alcalde, quien ha destacado “la apuesta por el transporte público sostenible como eje esencial de la movilidad en Palma”.

En esta línea, Martínez Llabrés ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y el Govern para avanzar en la modernización del sistema de transporte público en Palma.

En este sentido, ha hecho referencia al proceso de integración de la EMT en el Consorci de Transports de Mallorca (CTM), a la ampliación de la línea de metro de Palma hasta el Hospital Universitario de Son Espases y al futuro tren de Llucmajor, que permitirá conectar la capital con el aeropuerto en tan solo 11 minutos, realizando paradas en puntos clave como el Hospital de Son Llàtzer y el futuro Recinto Ferial.

De igual forma, ha hecho referencia a la implantación de la Tarjeta Única, que permite viajar con un único título de transporte en toda la red pública de transporte de Mallorca: tren, metro, TIB y autobuses de la EMT.

Del mismo modo, el alcalde ha destacado la puesta en marcha del pago con tarjeta bancaria en los autobuses de la EMT, facilitando “un sistema más ágil, más sencillo y más accesible, a la altura que merece Palma”.

En materia de infraestructuras, Martínez ha recordado que la EMT ya ha adjudicado la instalación de 40 nuevos puntos de recarga eléctrica en las actuales cocheras por valor de 4,5 millones de euros, unas obras que comenzarán, previsiblemente, a finales de este mismo mes. Actualmente, la empresa municipal cuenta con 12 cargadores operativos y está previsto incorporar otros 10 el próximo mes.

Durante su intervención, el alcalde también ha destacado el crecimiento experimentado por el servicio en los últimos años. En 2025, la EMT Palma superó los 65,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 51,69 % respecto a 2019 y de más del 80 % respecto a 2022.

En esta línea, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los trabajadores de la empresa municipal para dar respuesta a este incremento histórico y ha destacado que, pese al contexto derivado de la gratuidad del transporte público y al déficit acumulado de 24,49 millones de euros que ha supuesto para la EMT, «no se han detenido las inversiones ni el proceso de modernización de la empresa municipal».

Asimismo, ha recordado que la gratuidad del transporte público “la están asumiendo económicamente el Ayuntamiento de Palma y el Govern», mientras continúan pendientes más de 41 millones de euros correspondientes a las aportaciones del Estado de los ejercicios 2025 y 2026.

Finalmente, ha hecho referencia al refuerzo de la plantilla, la ampliación de líneas, la mejora de frecuencias y el incremento del número de vehículos operativos, pasando de 161 en 2019 a 193 en 2025, a los que ahora se suman estas 23 nuevas unidades.

En este sentido, ha recordado que entre junio de 2023 y diciembre de 2025 la EMT ha pasado de 805 a 923 trabajadores, con la incorporación de 226 nuevos

profesionales, entre ellos 170 conductores, 18 trabajadores de taller y 38 profesionales técnicos y administrativos.