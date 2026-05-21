Imputado un profesor de instituto de Educación Física por agresión sexual a una alumna en Mallorca

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación contra un profesor de Educación Física de un instituto de Mallorca tras una denuncia por presunta conducta inapropiada durante una actividad realizada en clase con alumnado menor de edad. El docente ha sido imputado por un presunto delito de agresión sexual.

Según las actuaciones en curso, los hechos habrían tenido lugar a finales del mes de marzo en un centro educativo del municipio de Esporles, en la Serra de Tramuntana. En ese momento, el docente dirigía una práctica de Educación Física basada en ejercicios de relajación entre estudiantes, dentro del horario lectivo.

Durante el desarrollo de la actividad, y de acuerdo con la denuncia presentada, el profesor habría intervenido directamente en la dinámica del aula en un contexto en el que se estaban realizando ejercicios prácticos entre alumnos. La alumna afectada, de 16 años, comunicó posteriormente los hechos, al considerar que el comportamiento del docente no fue adecuado y se produjo sin su consentimiento.

La denuncia fue presentada en la comisaría de s’Escorxador de la Policía Nacional en Palma. Inicialmente, el caso fue asumido por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que posteriormente trasladó las diligencias a la Guardia Civil al haberse producido los hechos fuera del término municipal.

La investigación ha sido asumida por la Policía Judicial de Calvià, que tomó declaración al profesor en calidad de investigado en dependencias de Son Bugadelles, siempre asistido por su defensa legal. Tras esa comparecencia, el docente quedó formalmente investigado mientras continúa la instrucción del caso. El procedimiento se encuentra ahora en manos de un juzgado que ahora deberá esclarecer lo ocurrido a partir de las declaraciones de las partes implicadas y de posibles testigos del centro educativo.

Por el momento, el caso permanece en fase de investigación judicial y no consta resolución definitiva, a la espera de que se determinen las circunstancias exactas de la actividad y si los hechos podrían tener relevancia penal. La noticia ha levantado una gran expectación. De hecho, en el municipio no se habla de otra cosa. Todo ello, porque sucedió ante decenas de testigos que fueron contándolo en sus casas.