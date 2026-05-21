Tensión en el aeropuerto de Palma: un italiano furioso amenaza e insulta al personal de facturación y a pasajeros

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un ciudadano de nacionalidad italiana que protagonizó un grave altercado en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. El individuo, que mostraba un estado de gran agitación, golpeó con violencia un mostrador de facturación y amenazó e insultó de forma reiterada tanto a los trabajadores de las instalaciones como a los usuarios.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 08:00 horas del pasado jueves, 14 de mayo. Por causas que aún se desconocen, el varón inició una fuerte discusión con el personal de facturación de la terminal. El enfrentamiento fue elevando su intensidad con rapidez, momento en el que el sospechoso empezó a proferir insultos y amenazas graves hacia los empleados y hacia los pasajeros que presenciaban la escena en las inmediaciones.

Ante la gravedad de la situación, los miembros del Servicio de Seguridad Privada del aeropuerto, que seguían de cerca el incidente, decidieron alertar de inmediato a la Policía Nacional. Varios agentes se desplazaron de urgencia hasta el mostrador afectado, donde pudieron observar en primera persona al individuo, quien se encontraba visiblemente alterado y golpeando con fuerza el mobiliario público.

Los policías requirieron al hombre que depusiera su actitud violenta de forma inmediata y procediera a identificarse. No obstante, el varón desoyó por completo las órdenes de la autoridad, persistiendo en los impactos contra el mostrador e intentando agredir físicamente a varios de los trabajadores presentes.

Por tales motivos, los agentes se vieron obligados a reducirlo y contenerlo, procediendo finalmente a su detención como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.