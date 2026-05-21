Rafa Mir respira: archivado el expendiente por presunto racismo contra un jugador del Espanyol

Rafa Mir respira aliviado después de que el Comité de Disciplina haya archivado su causa contra Omar El Hilali por presuntos insultos racistas. Los hechos tuvieron lugar durante el Elche-Espanyol de la jornada 26 de la Liga, cuando el futbolista perico se dirigió al árbitro del encuentro para comunicarle que el delantero del Elche le había proferido insultos racistas. Pero, ante la inexistencia de una prueba directa que refleje que eso fue así, Disciplina ha decidido archivar el expediente disciplinario.

El Hilali se dirigió al árbitro en los compases finales del partido contra el Elche, le comunicó lo que había escuchado y el árbitro, Galech Apezteguía, aplicó inmediatamente el protocolo antirracismo. El jugador del Espanyol acusó a Mir de decirle «viniste en patera». Y tras las quejas de Omar, el colegiado avisó al delegado de campo, activó el protocolo y detuvo el encuentro durante tres minutos.

Galech Apezteguía escribió lo siguiente en el acta: «En el minuto 78, el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: «Viniste en patera», no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del colectivo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos».

Se abrió un expediente de inmediato para investigar lo sucedido entre Rafa Mir y Omar El Hilali. Después de analizar las imágenes, la Federación Española de Fútbol ha cerrado el caso por falta de pruebas y afirma que, por tanto, prevalece la presunción de inocencia. El Comité de Disciplina asegura que no hay imágenes que demuestren que el delantero del Elche le espetara un insulto racista. Es por eso que la causa contra el ex de Valencia y Sevilla, entre otros, ha sido archivada.