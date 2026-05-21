Hay muebles que sirven para todo y que ayudan a «desahogar» bastante cualquier habitación. Uno de ellos, sin duda, es el Carrito RASKOG de IKEA. Es compacto, tiene ruedas, cuenta con 3 compartimentos y puedes usarlo para guardar de todo. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora mismo está rebajado a 29 €.

Para la cocina, para el cuarto, para la salita, para la oficina… De verdad que vale para todo. Además, es muy fácil de montar y de mantener. Te va a enamorar a primera vista.

Por qué recomendamos este frigorífico

Tiene unas dimensiones muy compactas (35 x 45 x 77 cm) con las que encaja en cualquier parte.

Las cuatro ruedas lo hacen aún más útil al poder moverlo con facilidad por todas partes.

Sus baldas de malla metálica dejan circular el aire para acumular menos polvo y ver mejor lo que contienen.

Aguanta hasta 6 kg por balda, así que vale para muchísimas cosas.

Comprar en IKEA por ( 44,99 € ) 29,99 €

Carrito RASKOG

Podemos decirte muchas cosas buenas del Carrito RASKOG: que es fácil de montar, que basta un paño para tenerlo siempre limpio o que se mueve muy bien. Pero lo mejor de todo es su versatilidad. Como cuenta con tres compartimentos (que puedes tapar o no) que aguantan 6 kg cada uno, puedes llevar casi 20 kg de cosas en él: desde material de oficina hasta alimentos, especias, productos de limpieza o, por qué no, pañales. Vale para todo y cabe en toda partes, convirtiéndose en un mueble móvil que se vuelve el comodín de casa. Además, es bastante resistente, así que te puede acompañar durante muchos años.

Tanto si tienes mucho o poco espacio en casa, este carrito de IKEA es ideal. Te ayuda a aliviar muebles y organizar mejor tus cosas, teniéndolas siempre a mano para lo que necesites.

¿Qué opinan los usuarios de este carrito?

Que cumple perfectamente con las expectativas que plantea con sus características, que tiene muy buen diseño y que enfría de sobra. Aquí puedes ojear algunas reseñas de usuarios que hemos recopilado:

«Este es el segundo carrito que tengo en casa. Me parece súper práctico y funcional.»

«Es muy manejable, se puede utilizar para muchas actividades, el material es bueno y las ruedas fuertes. Encantada con esta compra.»

«Es fabuloso para que tus hijos tengan a mano todo tipo de manualidades.»

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Descuento, entrega a domicilio en pocos días y opción de recogida en tienda o en puntos de recogida. Esto es todo lo que IKEA te ofrece si te animas a hacerte con este carrito.

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