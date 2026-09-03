Elegir una aspiradora fregona en 2026 es complicado. La oferta ha crecido tanto que ahora mismo conviven en el mercado desde propuestas muy asequibles hasta modelos con vapor integrado capaces de aspirar, fregar e higienizar el suelo en una sola pasada. El resultado es una categoría llena de opciones interesantes, pero también de decisiones difíciles.

Y es lógico que se hayan vuelto tan populares: hacen el trabajo de dos aparatos a la vez, requieren menos esfuerzo que los métodos clásicos y, en la mayoría de casos, dejan los suelos mejor que una fregona convencional. A ti te han llamado la atención y llevas tiempo pensando qué aspiradora fregona comprar. Aquí vas a encontrar la respuesta.

Hemos analizado las mejores aspiradores fregonas de 2026 teniendo en cuenta lo que realmente importa cuando se usa una a diario: qué tal aspira y friega en condiciones reales, cuánto aguanta la batería, si resulta cómoda de manejar, qué pide en cuanto a mantenimiento y si el precio está justificado por lo que ofrece. ¿El resultado? A continuación.

Tabla comparativa – Las mejores aspiradoras fregonas de 2026

Dyson V12s Detect Slim Submarine – El modelo más top y caro

La V12s Detect Slim Submarine es la mejor aspiradora fregona de esta comparativa, y la más cara. Es una mezcla de la aspiradora V12 Detect Slim con un cabezal de fregado que hace de todo, y lo hace bien. Su depósito de agua es independiente, y además ofrece 60 minutos de autonomía para que limpies toda la casa de una.

Hasta una hora de autonomía en modo Eco.

en modo Eco. Potencia de succión de 140 AW que detecta la suciedad para ajustarse sola.

que detecta la suciedad para ajustarse sola. Batería intercambiable para que puedas limpiar más con una interrupción mínima.

Shark HydroVac WD100EU – Ideal para olvidarte de baterías

Cupón de descuento (-10%): OKDIARIO

A diferencia de las demás, la aspiradora fregona de Shark es una aspiradora fregona con cable. Tiene un cable de 7,6 metros que da mucha movilidad, su rodillo antimicrobiano previene olores y bacterias y el sistema de autolimpieza evita que la suciedad vuelva al suelo. Además de todo esto, también es una de las mejores aspiradoras fregonas para casas con mascotas gracias al separador de pelos de su depósito de agua sucia.

Sistema de separación sólido-líquido para vaciarla fácilmente.

para vaciarla fácilmente. Cable de 7,6 metros para limpiar cuanto quieras sin mirar el tiempo.

para limpiar cuanto quieras sin mirar el tiempo. Rodillo antimicrobiano que desinfecta además de limpiar.

Este mes de septiembre puedes disfrutar de un 15% de descuento extra en toda la gama de aspiradores al utilizar el código ‘OKDIARIO-CASA’.

AEG Wet&Dry Serie 8000 – Perfecta si quieres potencia y facilidades

Esta aspiradora fregona de AEG ofrece 18,8 kPa de succión y utiliza un doble rodillo con el que aspira y friega con hacer solo una pasada. De hecho, puedes convertirla en modelo de mano para limpiar cualquier superficie con suma precisión, y su sistema DualSpray humedece constantemente los rodillos para no dejar manchas.

Sistema con doble rodillo que elimina manchas en una pasada.

que elimina manchas en una pasada. Motor inverter que alcanza hasta 18.800 Pa en modo Boost.

que alcanza hasta 18.800 Pa en modo Boost. Autonomía de 80 minutos que cubre hasta 150 m².

ILIFE W90 – Perfecta si buscas calidad por poco dinero

La ILIFE W90 es una opción sorprendentemente completa para su precio: aspira, friega y se autolimpia en un minuto con solo pulsar un botón. Su sistema pulveriza agua limpia, el rodillo arrastra la suciedad y la recoge en un depósito separado, todo en una sola pasada. Además, el motor sin escobillas reduce el ruido por debajo de 72 dB, lo que lo hace mucho más silencioso que la mayoría de sus competidores.

Se limpia sola en 1 minuto .

. Motor muy silencioso , por debajo de los 72 dB siempre.

, por debajo de los 72 dB siempre. Depósito de agua limpia muy grande, perfecto para limpiar más sin recargar.

Rowenta X-Clean 10 – La mejor para casas grandes

Con sus enormes depósitos y su hora de autonomía, la Rowenta X-Clean 10 es la aspiradora fregona ideal para casas grandes. El rodillo autopropulsado hace que sea ligerísima, y su función de autolimpieza centrifuga y seca a 65 ºC, dejando el rodillo como nuevo tras cada limpieza.

Hasta 60 minutos de autonomía real en modo estándar, va de maravilla.

en modo estándar, va de maravilla. Autolimpieza completa con secado por aire caliente a 65°C en solo 30 minutos.

a 65°C en solo 30 minutos. Sistema Dual Edge que llega hasta los bordes para no dejarte nada.

para no dejarte nada. 15% de descuento con el cupón OKDIARIO15.

Dyson Cyclone V10 Submarine – La mejor para personas alérgicas

El modelo Dyson V10 Submarine combina una potencia muy alta con su rodillo húmedo Submarine, que friega cualquier derrame con suma facilidad. Su gran ventaja práctica es la versatilidad: cambia en segundos entre modo seco y húmedo, se convierte en aspiradora de mano y tiene filtración que retiene el 99,97 % de las partículas. Ligero y bien equilibrado para su categoría, es el modelo más capaz del grupo en suelos duros variados.

Los 150 AW de succión constante , no pierden rendimiento en ningún momento.

, no pierden rendimiento en ningún momento. El rodillo Submarine antienredos friega sin atascos.

antienredos friega sin atascos. Filtra hasta un 99,97% de partículas, ideal para alérgicos.

Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua – Perfecta si quieres versatilidad

Esta es la aspiradora fregona más versátil de 2026: este modelo de Bosch es un aspirador sin cable al que acoplas un cabezal de fregado. Así, puedes aspirar alfombras con el cabezal AllFloor y cambiar al DynamicAqua cuando toque fregar, sin problemas. Asimismo, dosifica el agua automáticamente para no pasarse con la humedad.

Sistema 2 en 1 con cabezales intercambiables .

. Dosificación automática de agua para no encharcar

para no encharcar Motor TurboSpin de 66.000 rpm compatible que arrasa con todo.

Rowenta X-Clean 4 – Perfecta si valoras la ergonomía

La X-Clean 4 es una de las aspiradoras-fregonas más ligeras que hay, con solo 1,1 kg en la mano gracias a su sistema autopropulsado. Su pantalla LED con detección inteligente de suciedad ajusta automáticamente la velocidad del rodillo y el flujo de agua según lo que encuentra en el suelo. Así, hace que sus 50 minutos de autonomía se aprovechen al máximo.

Solo 1,1 kg de peso en la mano , con autopropulsión para cansarte mucho menos.

, con autopropulsión para cansarte mucho menos. Detecta la suciedad automáticamente , ajustando potencia y agua para gastar lo justo.

, ajustando potencia y agua para gastar lo justo. Permite limpiar hasta 350 metros cuadrados con una sola carga.

con una sola carga. 15% de descuento con el cupón OKDIARIO15.

Tineco Floor One i5 Stretch – La mejor para colarse en zonas bajas

La Tineco i5 Stretch tiene una potencia de succión muy alta y se diferencia del resto por dos funciones concretas: el diseño plano a 180° que permite limpiar debajo de sofás y camas con solo 13 cm de altura, y la limpieza de bordes en ambos lados que llega a zócalos tanto por la izquierda como por la derecha. Además, su sistema antienredos recoge el cabello y lo manda directo hacia el depósito de agua sucia, evitando atascos en el rodillo.

Diseño plano con el que puedes limpiar sin problema bajo muebles.

con el que puedes limpiar sin problema bajo muebles. Los 20 kPa de succión pueden con todo.

pueden con todo. Limpia bordes a ambos lados, para no dejarte ni esquinas ni zócalos.

Polti RollySteam WD20 – Perfecta si no te basta con limpiar

La Polti WD20 es un modelo con cable, lo que elimina cualquier límite de autonomía, pero también es el único que combina aspirado, fregado y vapor en una sola pasada. Su tecnología Steamactive genera vapor que elimina hasta el 99,999 % de gérmenes, bacterias y hongos sin necesidad de productos químicos, y la base calefactada seca el rodillo tras la autolimpieza y el sistema Calc Cleaning mantiene el rendimiento del generador de vapor sin que se resienta.

El vapor no solo ayuda a limpiar, también a higienizar.

no solo ayuda a limpiar, también a higienizar. Al tener cable, no dependes de batería .

. La base ofrece secado calefactado, dejando el rodillo impecable.

¿Cuál es la mejor aspiradora fregona para ti?

Mejor aspiradora fregona para mascotas

Con 150 AW de potencia y rodillo de microfibra motorizado con tecnología antienredos, la Dyson Cyclone V10 Submarine es la opción más preparada para pelo de mascota. La Shark HydroVac también es otra buena opción. Ambas son realmente buenas.

Mejor aspiradora fregona calidad-precio

Sin duda, la Shark HydroVac es la mejor aspiradora fregona calidad-precio. Tiene rodillo antimicrobiano, depósitos de 500/500 ml y autonomía ilimitada gracias al cable. Sin la inversión de un Dyson o un AEG, cubre bien las necesidades de la mayoría de hogares.

Mejor aspiradora fregona para suelos duros

Las mejores aspiradoras fregonas para suelos duros son la AEG Wet&Dry Serie 8000 y la Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua. Su potencia es perfecta para tratar mejor los suelos más duros.

Mejor aspiradora fregona para casas grandes

Los modelos con cable son los mejores para casas grandes al no tener batería: Polti RollySteam WD20 y la Shark HydroVac. Aun así, si no quieres cable, la Rowenta X-Clean 10 tiene una autonomía muy alta y depósitos muy grandes, además de pesar poquísimo en la mano.

Qué mirar antes de comprar una aspiradora fregona

¿Necesitas algo más para saber qué aspiradora fregona comprar? Pues estudia bien esto que te contamos ahora:

¿Todo en uno o cabezales intercambiables? La gran mayoría de los modelos de esta selección aspiran y friegan al mismo tiempo. Algunos, sin embargo, funcionan con cabezales separados, lo que permite usarlos también sobre alfombras. Ninguna opción es mejor que la otra, depende de cómo la uses.

La gran mayoría de los modelos de esta selección aspiran y friegan al mismo tiempo. Algunos, sin embargo, funcionan con cabezales separados, lo que permite usarlos también sobre alfombras. Ninguna opción es mejor que la otra, depende de cómo la uses. El tamaño (de los depósitos) importa. Para viviendas de más de 80 m², lo recomendable es buscar modelos con al menos 700 ml de capacidad de agua limpia. Tener que parar a mitad de la limpieza para rellenar corta el ritmo y alarga el tiempo total.

Para viviendas de más de 80 m², lo recomendable es buscar modelos con al menos 700 ml de capacidad de agua limpia. Tener que parar a mitad de la limpieza para rellenar corta el ritmo y alarga el tiempo total. La autonomía real no siempre coincide con la del fabricante. Las cifras que aparecen en las fichas técnicas corresponden normalmente al modo de menor potencia. En un uso habitual, descuenta entre un 20 y un 30 % de ese tiempo. Para pisos de menos de 60 m², 30 minutos suelen bastar sin problema.

Las cifras que aparecen en las fichas técnicas corresponden normalmente al modo de menor potencia. En un uso habitual, descuenta entre un 20 y un 30 % de ese tiempo. Para pisos de menos de 60 m², 30 minutos suelen bastar sin problema. El peso marca la diferencia . No es un detalle menor, especialmente si tienes escaleras, suelos en distintas plantas o problemas de espalda. Los modelos más ligeros compensan con comodidad lo que pueden perder en prestaciones brutas.

. No es un detalle menor, especialmente si tienes escaleras, suelos en distintas plantas o problemas de espalda. Los modelos más ligeros compensan con comodidad lo que pueden perder en prestaciones brutas. No todos los suelos se comportan igual . En gres, baldosa o terrazo cualquier modelo funciona bien. Si en casa tienes parquet o tarima flotante, busca modelos con control preciso del flujo de agua: el exceso de humedad puede dañar este tipo de suelos con el tiempo.

. En gres, baldosa o terrazo cualquier modelo funciona bien. Si en casa tienes parquet o tarima flotante, busca modelos con control preciso del flujo de agua: el exceso de humedad puede dañar este tipo de suelos con el tiempo. Antes de comprar, comprueba los recambios. Los rodillos y los filtros se gastan. Asegúrate de que el modelo que elijas tiene repuestos disponibles y que no cuestan una fortuna.

Preguntas frecuentes sobre aspiradoras fregonas

¿Sirven para parquet y tarima?

Sí, pero no con todos los modelos igual de bien. Lo importante es que el aparato permita regular la cantidad de agua que llega al suelo. Si empapa demasiado, el suelo puede resentirse a largo plazo.

¿Sustituyen a la fregona tradicional?

Para el mantenimiento diario o semanal, sí. Limpian más rápido y con mejores resultados que pasar primero la aspiradora y luego la fregona por separado. Para una limpieza a fondo puntual, puede ser útil

¿Qué mantenimiento necesitan?

Vaciar el depósito de agua sucia después de cada uso es lo mínimo imprescindible. La mayoría incluye función de autolimpieza del rodillo, pero cada dos o tres semanas conviene revisar los filtros y aclarar bien los depósitos para evitar que queden restos.

¿Son recomendables para hogares con mascotas?

Sí, aunque conviene fijarse en un detalle: los modelos con rodillo antienredos gestionan mucho mejor el pelo. Sin ese sistema, los pelos tienden a enroscarse en el cepillo y acabas limpiando la máquina tanto como el suelo.

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