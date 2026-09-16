Esta Dyson Cyclone V10 baja de precio e incluye un kit de limpieza a fondo para toda la casa

Si buscas una aspiradora que puedas utilizar por toda la casa sin depender de un cable, la Dyson Cyclone V10 puede ser una buena compra. Su diseño ligero es uno de sus puntos fuertes, pero tiene otros como potencia de succión, tecnología antienredos y hasta 60 minutos de autonomía.

Además, se presenta con un kit de limpieza a fondo y ahora tiene un descuento de 100€ en la web de Dyson, por lo que esto puede darte el empujoncito que te faltaba para darte el paso y llevártela a casa.

Características principales de esta aspiradora Dyson

Precio rebajado de 549 a 449 euros

Aspiradora sin cable potente, versátil y ligera.

Hasta 60 minutos de autonomía

Tres modos de potencia para adaptar la limpieza

Diseñada para recoger y desenredar el pelo de mascota

Incluye kit de limpieza a fondo

Una aspiradora sin cable para limpiar toda la casa

La Dyson Cyclone V10 es una aspiradora que ofrece una limpieza cómoda y versátil sin depender de una toma de corriente. Su formato sin cable facilita el desplazamiento por las distintas habitaciones y permite utilizarla tanto en el suelo como en muebles, rincones y otras superficies.

Uno de sus principales atractivos es el motor digital Dyson V10, capaz de girar hasta 125.000 rpm para generar hasta 150 vatios de potencia de aire constante. Esta potencia se combina con una batería avanzada de 7 celdas que proporciona hasta 60 minutos de autonomía, según el modo de uso.

La aspiradora permite elegir entre tres modos de potencia, de manera que puedes priorizar la autonomía en las tareas cotidianas o seleccionar un nivel más alto cuando necesites una limpieza más exigente. Además, su diseño busca equilibrar potencia, comodidad y facilidad de manejo.

Asimismo, la Dyson Cyclone V10 incorpora el cabezal Motorbar™, equipado con aspas de policarbonato que ayudan a levantar y hacer girar el pelo de mascota en espiral directamente hacia el cubo de la basura.

¿Para quién es ideal?

Esta aspiradora Dyson puede ser una gran elección para:

Personas que prefieren limpiar sin cables

Hogares con mascotas y acumulación de pelo

Usuarios que buscan una aspiradora versátil para distintas superficies

Quienes necesitan limpiar rincones, esquinas y espacios estrechos

Aquellos que valoran una autonomía amplia para las tareas diarias

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