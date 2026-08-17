Los 10 mejores vinos del 2023

10 tiendas de vino online recomendadas en 2026 para encontrar buenas botellas a buen precio
Estas son las 10 mejores tiendas de vino online de 2026: variedad, bodegas, precios, vinos gourmet, promociones y envío a domicilio.
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No hace falta ser un experto en vino para comprar una buena botella por Internet. De hecho, las tiendas especializadas pueden ser una excelente opción para quienes quieren ampliar sus opciones y descubrir referencias que no suelen estar disponibles en los comercios habituales. Desde vinos ecológicos y naturales hasta ediciones limitadas, cavas o grandes etiquetas internacionales, la variedad permite encontrar propuestas para prácticamente cualquier gusto y presupuesto.
A la hora de elegir una tienda de vinos gourmet, sin embargo, conviene mirar más allá del número de referencias. Hemos analizado cómo presenta cada plataforma sus productos, qué información ofrece para facilitar la elección y qué condiciones aplica a la compra y al envío. También hemos tenido en cuenta la variedad de bodegas, las promociones, la rapidez de entrega y la relación calidad-precio. El resultado es una selección pensada tanto para quienes ya tienen claro qué quieren como para quienes necesitan un poco de orientación antes de llenar la cesta.
Las mejores tiendas para comprar vino en Internet: tabla comparativa
|Tienda
|Especialidad
|Referencias aprox.
|Oferta internacional
|Envío
|Principal ventaja
|Precios
|Decántalo
|Vinos nacionales, internacionales y espumosos
|Unas 10.000
|Sí, con vinos de Francia, Italia, Argentina y otros mercados
|Gratis en Península desde 125€
|Gran variedad y selección especializada
|Desde 6-7€ hasta varios cientos
|Lavinia España
|Vinos seleccionados
|Más de 3.500
|Sí, destaca Francia, Italia, Alemania y Portugal
|Envíos a Península y Baleares; gratis desde 100€
|Amplio catálogo de vinos seleccionados
|Desde 8-9€ hasta varios cientos
|Bodeboca
|Vinos de bodegas españolas y extranjeras
|Más de 1.500 bodegas
|Sí
|Entrega en 24/48 h y varias modalidades
|Su sistema de ventas privadas
|Desde precios económicos hasta gama premium
|Vinatis España
|Vinos, champagnes y espumosos
|Más de 5.000
|Sí, especialmente vinos franceses e internacionales
|Envíos en España según destino y modalidad
|Amplia selección internacional asesorada por sumilleres
|De botellas económicas a referencias premium
|Vintae
|Vinos propios de las bodegas y proyectos de Vintae
|Decenas
|No es su foco principal
|Envío a domicilio mediante compra online
|Proyectos originales de distintas zonas españolas
|Desde alternativas asequibles hasta gama alta
|Vinopremier
|Vinos, destilados, gourmet y experiencias vinícolas
|Miles
|Sí
|Entregas rápidas y embalaje protector
|Une e-commerce, tiendas, catas y asesoramiento
|Desde vinos económicos hasta premium y de autor
|El Corte Inglés Gourmet
|Vinos, champagnes, cavas, espumosos y vinos dulces
|1.835 productos
|Sí, con presencia destacada de Francia
|Envío a domicilio según pedido y destino
|Amplia oferta de vinos premium y grandes referencias
|Desde unos 38€ hasta más de 200€
|QuieroVinos
|Vinos, espumosos, destilados y productos gourmet
|Más de 3.000
|Sí, con Francia y otros países
|Gratis en Península desde 99 €; también envía internacionalmente
|Variedad y almacenamiento climatizado
|Desde unos 5€ hasta varios centenares de euros
|Petit Celler
|Vinos y destilados seleccionados, añadas y distintas crianzas
|Catálogo amplio, sin cifra publicada
|Sí
|Normalmente entre 1 y 4 días laborables
|Selección cuidada y atención personalizada
|Desde alternativas económicas hasta grandes añadas
|Bigcrafters
|Productos artesanales y vinos de productores
|No especificado
|No se concreta una oferta internacional
|Compra online con entrega a domicilio
|Apoyo a productores artesanales y productos con identidad
|Depende del productor y producto
Decántalo: una apuesta por la variedad
Una de las ventajas de Decántalo, la primera de nuestras alternativas, es que permite moverse por presupuestos muy diferentes, y es que en su catálogo encontramos desde vinos económicos hasta referencias premium de varios cientos de euros. Además, la web facilita descubrir novedades, consultar valoraciones y localizar vinos de distintos países y denominaciones.
Para quién es:
- Quien busca comparar muchas opciones
- Quien quiere probar bodegas nuevas
- Quien busca vinos internacionales o etiquetas especiales
La principal limitación es que el stock puede variar según la añada.
Consulta las referencias disponibles
Lavinia España: Más de 3.500 referencias seleccionadas para explorar nuevos vinos
Su tienda encaja especialmente bien con quienes quieren descubrir nuevas bodegas, comparar estilos o encontrar vinos difíciles de localizar en establecimientos convencionales.
Puntos destacados:
- Más de 3.500 vinos seleccionados
- Comité de cata propio
- 25 años de experiencia
- Envío gratuito desde 100€ en 24-72 horas
- Pago seguro y garantía de devolución
Limitación:
El catálogo y la disponibilidad pueden variar según el stock y las añadas.
Ver vinos y precios en Lavinia
Bodeboca: ventas privadas y vinos difíciles de pasar por alto
Por otro lado, Bodeboca apuesta por una forma de comprar vino que va más allá del catálogo convencional. Sus ventas privadas permiten encontrar referencias seleccionadas y oportunidades de distintas bodegas, mientras que su oferta habitual reúne vinos españoles e internacionales para diferentes presupuestos.
¿Para quién resulta interesante?
Para aficionados que quieren probar nuevas etiquetas, comparar precios y descubrir productores sin acudir físicamente a una tienda.
Como limitación, algunas referencias pueden agotarse y la disponibilidad depende de cada añada.
Vinatis: una opción para comprar vinos franceses
Encontrar vinos diferentes resulta más sencillo cuando el catálogo va mucho más allá de las referencias nacionales. Vinatis reúne más de 5.000 opciones y permite explorar distintas denominaciones, variedades y estilos, con especial protagonismo de Francia y el champagne.
Perfil recomendado: aficionados que disfrutan comparando precios, descubriendo nuevas bodegas o buscando botellas difíciles de encontrar en tiendas convencionales.
Consulta el catálogo de Vinatis
Vintae: vinos que te llevan de viaje sin salir de casa
Cada botella de Vintae busca transmitir algo del lugar donde nace. La compañía trabaja con proyectos en diferentes zonas del norte de España y cuenta con bodegas en denominaciones como Rioja, Ribera del Duero, Toro y Navarra.
Perfil de cliente ideal: aficionados que valoran el origen, el paisaje y la personalidad de cada vino y quieren ampliar sus opciones más allá de las referencias habituales.
Limitación: su catálogo está enfocado principalmente en producción española.
Vinopremier: vinos de autor, referencias internacionales y catas
Si además de comprar vino quieres descubrir nuevas bodegas y ampliar conocimientos, Vinopremier ofrece un catálogo de lo más atractivo para ti. La plataforma reúne miles de referencias y apuesta por etiquetas premium y de autor que pueden ser difíciles de encontrar en otros comercios.
Perfil ideal: aficionados al vino, compradores habituales y quienes buscan un regalo diferente.
Puntos destacados:
- Catálogo nacional e internacional
- Vinotecas físicas
- Catas y eventos
- Clubes de fidelización
- Accesorios y productos gourmet
El Corte Inglés Gourmet: una selección premium
El Club del Gourmet de El Corte Inglés apuesta por una selección especialmente cuidada, con más de 1.800 productos entre vinos españoles, referencias internacionales, champagnes, cavas y otras especialidades.
Ideal para: quienes buscan etiquetas reconocidas y vinos de gama media y alta.
A favor:
- Gran variedad de procedencias
- Marcas y bodegas de prestigio
- Amplia oferta de vinos premium
Descubre las referencias disponibles
QuieroVinos: desde vinos de menos de 10€ hasta grandes etiquetas de colección
Si buscas una tienda online capaz de cubrir presupuestos muy diferentes, QuieroVinos ofrece desde referencias económicas como Castaño Hécula Ecológico hasta botellas de varios cientos de euros. En su tienda encontrarás tanto vinos españoles como referencias internacionales, espumosos, destilados y packs para regalar.
A tener en cuenta: algunas referencias pueden agotarse, especialmente las botellas de añadas concretas o de producción limitada.
Con más de 3.000 productos y envío gratuito a Península desde 99€, merece la pena revisar su selección.
Petit Celler: grandes añadas y vinos seleccionados
El valor de Petit Celler gira alrededor de una idea sencilla: ofrecer vinos de calidad con una selección cuidada y accesible. Entre sus opciones encontrarás diferentes crianzas, variedades y estilos, junto con destilados y referencias pensadas para ocasiones especiales.
Ideal para:
- Aficionados que quieren descubrir nuevos vinos
- Quienes buscan grandes añadas
- Profesionales que necesitan un proveedor
- Compradores que valoran un trato cercano
El envío habitual es de 1 a 4 días laborables.
Bigcrafters: descubre vinos con origen, productores artesanos y una historia detrás
Si al elegir un vino también te interesa saber quién lo elabora y de dónde procede, Bigcrafters es la tienda de vinos online ideal para ti. La plataforma impulsada por Estrella Galicia reúne productos artesanales y da visibilidad a productores de distintas zonas rurales españolas.
Su tienda resulta especialmente atractiva para:
- Regalar productos originales
- Descubrir pequeños productores
- Apoyar la economía local
- Buscar referencias con personalidad
¿Qué tienda de vino online elegir?
- Mejor tienda de vino online: Decántalo, Bodeboca y Lavinia.
- Mejor calidad-precio: Vinopremier, Quiero Vinos y Decántalo.
- Mejor para vinos españoles: Decántalo, Vintae y Bodeboca.
- Mejor para vinos internacionales: Vinatis, Lavinia y Petit Celler.
- Mejor catálogo gourmet: Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet.
- Mejor para vinos premium: Petit Celler, Lavinia y Bodeboca.
- Mejor para principiantes: Decántalo, Quiero Vinos y Vinopremier.
- Mejor para regalos: Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet.
- Mejor experiencia de compra: Bodeboca, Decántalo y Lavinia.
- Mejor para descubrir nuevas bodegas: Bigcrafters, Vintae y Bodeboca.
Qué tener en cuenta antes de elegir una tienda de vino online
Para acertar con tu compra, empieza por comprobar el catálogo y la variedad de denominaciones, estilos y precios. Cuanta más información incluya la tienda sobre cada botella, más fácil será elegir. También debes valorar el coste y plazo del envío, el embalaje, las promociones disponibles y la atención al cliente. Una compra segura debe incluir métodos de pago fiables y condiciones claras en caso de devolución o incidencia.
Preguntas frecuentes sobre comprar vino por Internet
¿Puedo encontrar vinos de diferentes denominaciones en una misma tienda?
Sí. Las tiendas especializadas suelen reunir vinos de numerosas denominaciones españolas y también referencias internacionales.
¿Merece la pena comprar packs de vino?
Pueden ser una buena alternativa para probar diferentes referencias o reducir el coste por botella, especialmente cuando incluyen promociones.
¿Qué hago si una botella llega rota?
Debes contactar con el servicio de atención al cliente de la tienda y seguir el procedimiento indicado para gestionar la incidencia y, cuando corresponda, solicitar una reposición o devolución.
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