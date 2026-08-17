Los 10 mejores vinos del 2023

No hace falta ser un experto en vino para comprar una buena botella por Internet. De hecho, las tiendas especializadas pueden ser una excelente opción para quienes quieren ampliar sus opciones y descubrir referencias que no suelen estar disponibles en los comercios habituales. Desde vinos ecológicos y naturales hasta ediciones limitadas, cavas o grandes etiquetas internacionales, la variedad permite encontrar propuestas para prácticamente cualquier gusto y presupuesto.

A la hora de elegir una tienda de vinos gourmet, sin embargo, conviene mirar más allá del número de referencias. Hemos analizado cómo presenta cada plataforma sus productos, qué información ofrece para facilitar la elección y qué condiciones aplica a la compra y al envío. También hemos tenido en cuenta la variedad de bodegas, las promociones, la rapidez de entrega y la relación calidad-precio. El resultado es una selección pensada tanto para quienes ya tienen claro qué quieren como para quienes necesitan un poco de orientación antes de llenar la cesta.

Las mejores tiendas para comprar vino en Internet: tabla comparativa

Tienda Especialidad Referencias aprox. Oferta internacional Envío Principal ventaja Precios Decántalo Vinos nacionales, internacionales y espumosos Unas 10.000 Sí, con vinos de Francia, Italia, Argentina y otros mercados Gratis en Península desde 125€ Gran variedad y selección especializada Desde 6-7€ hasta varios cientos Lavinia España Vinos seleccionados Más de 3.500 Sí, destaca Francia, Italia, Alemania y Portugal Envíos a Península y Baleares; gratis desde 100€ Amplio catálogo de vinos seleccionados Desde 8-9€ hasta varios cientos Bodeboca Vinos de bodegas españolas y extranjeras Más de 1.500 bodegas Sí Entrega en 24/48 h y varias modalidades Su sistema de ventas privadas Desde precios económicos hasta gama premium Vinatis España Vinos, champagnes y espumosos Más de 5.000 Sí, especialmente vinos franceses e internacionales Envíos en España según destino y modalidad Amplia selección internacional asesorada por sumilleres De botellas económicas a referencias premium Vintae Vinos propios de las bodegas y proyectos de Vintae Decenas No es su foco principal Envío a domicilio mediante compra online Proyectos originales de distintas zonas españolas Desde alternativas asequibles hasta gama alta Vinopremier Vinos, destilados, gourmet y experiencias vinícolas Miles Sí Entregas rápidas y embalaje protector Une e-commerce, tiendas, catas y asesoramiento Desde vinos económicos hasta premium y de autor El Corte Inglés Gourmet Vinos, champagnes, cavas, espumosos y vinos dulces 1.835 productos Sí, con presencia destacada de Francia Envío a domicilio según pedido y destino Amplia oferta de vinos premium y grandes referencias Desde unos 38€ hasta más de 200€ QuieroVinos Vinos, espumosos, destilados y productos gourmet Más de 3.000 Sí, con Francia y otros países Gratis en Península desde 99 €; también envía internacionalmente Variedad y almacenamiento climatizado Desde unos 5€ hasta varios centenares de euros Petit Celler Vinos y destilados seleccionados, añadas y distintas crianzas Catálogo amplio, sin cifra publicada Sí Normalmente entre 1 y 4 días laborables Selección cuidada y atención personalizada Desde alternativas económicas hasta grandes añadas Bigcrafters Productos artesanales y vinos de productores No especificado No se concreta una oferta internacional Compra online con entrega a domicilio Apoyo a productores artesanales y productos con identidad Depende del productor y producto

Decántalo: una apuesta por la variedad

Una de las ventajas de Decántalo, la primera de nuestras alternativas, es que permite moverse por presupuestos muy diferentes, y es que en su catálogo encontramos desde vinos económicos hasta referencias premium de varios cientos de euros. Además, la web facilita descubrir novedades, consultar valoraciones y localizar vinos de distintos países y denominaciones.

Para quién es:

Quien busca comparar muchas opciones

Quien quiere probar bodegas nuevas

Quien busca vinos internacionales o etiquetas especiales

La principal limitación es que el stock puede variar según la añada.

Consulta las referencias disponibles

Lavinia España: Más de 3.500 referencias seleccionadas para explorar nuevos vinos

Su tienda encaja especialmente bien con quienes quieren descubrir nuevas bodegas, comparar estilos o encontrar vinos difíciles de localizar en establecimientos convencionales.

Puntos destacados:

Más de 3.500 vinos seleccionados

Comité de cata propio

25 años de experiencia

Envío gratuito desde 100€ en 24-72 horas

Pago seguro y garantía de devolución

Limitación:

El catálogo y la disponibilidad pueden variar según el stock y las añadas.

Ver vinos y precios en Lavinia

Bodeboca: ventas privadas y vinos difíciles de pasar por alto

Por otro lado, Bodeboca apuesta por una forma de comprar vino que va más allá del catálogo convencional. Sus ventas privadas permiten encontrar referencias seleccionadas y oportunidades de distintas bodegas, mientras que su oferta habitual reúne vinos españoles e internacionales para diferentes presupuestos.

¿Para quién resulta interesante?

Para aficionados que quieren probar nuevas etiquetas, comparar precios y descubrir productores sin acudir físicamente a una tienda.

Como limitación, algunas referencias pueden agotarse y la disponibilidad depende de cada añada.

Explora las ofertas

Vinatis: una opción para comprar vinos franceses

Encontrar vinos diferentes resulta más sencillo cuando el catálogo va mucho más allá de las referencias nacionales. Vinatis reúne más de 5.000 opciones y permite explorar distintas denominaciones, variedades y estilos, con especial protagonismo de Francia y el champagne.

Perfil recomendado: aficionados que disfrutan comparando precios, descubriendo nuevas bodegas o buscando botellas difíciles de encontrar en tiendas convencionales.

Consulta el catálogo de Vinatis

Vintae: vinos que te llevan de viaje sin salir de casa

Cada botella de Vintae busca transmitir algo del lugar donde nace. La compañía trabaja con proyectos en diferentes zonas del norte de España y cuenta con bodegas en denominaciones como Rioja, Ribera del Duero, Toro y Navarra.

Perfil de cliente ideal: aficionados que valoran el origen, el paisaje y la personalidad de cada vino y quieren ampliar sus opciones más allá de las referencias habituales.

Limitación: su catálogo está enfocado principalmente en producción española.

Consulta sus referencias

Vinopremier: vinos de autor, referencias internacionales y catas

Si además de comprar vino quieres descubrir nuevas bodegas y ampliar conocimientos, Vinopremier ofrece un catálogo de lo más atractivo para ti. La plataforma reúne miles de referencias y apuesta por etiquetas premium y de autor que pueden ser difíciles de encontrar en otros comercios.

Perfil ideal: aficionados al vino, compradores habituales y quienes buscan un regalo diferente.

Puntos destacados:

Catálogo nacional e internacional

Vinotecas físicas

Catas y eventos

Clubes de fidelización

Accesorios y productos gourmet

Explora su catálogo

El Corte Inglés Gourmet: una selección premium

El Club del Gourmet de El Corte Inglés apuesta por una selección especialmente cuidada, con más de 1.800 productos entre vinos españoles, referencias internacionales, champagnes, cavas y otras especialidades.

Ideal para: quienes buscan etiquetas reconocidas y vinos de gama media y alta.

A favor:

Gran variedad de procedencias

Marcas y bodegas de prestigio

Amplia oferta de vinos premium

Descubre las referencias disponibles

QuieroVinos: desde vinos de menos de 10€ hasta grandes etiquetas de colección

Si buscas una tienda online capaz de cubrir presupuestos muy diferentes, QuieroVinos ofrece desde referencias económicas como Castaño Hécula Ecológico hasta botellas de varios cientos de euros. En su tienda encontrarás tanto vinos españoles como referencias internacionales, espumosos, destilados y packs para regalar.

A tener en cuenta: algunas referencias pueden agotarse, especialmente las botellas de añadas concretas o de producción limitada.

Con más de 3.000 productos y envío gratuito a Península desde 99€, merece la pena revisar su selección.

Ver más detalles

Petit Celler: grandes añadas y vinos seleccionados

El valor de Petit Celler gira alrededor de una idea sencilla: ofrecer vinos de calidad con una selección cuidada y accesible. Entre sus opciones encontrarás diferentes crianzas, variedades y estilos, junto con destilados y referencias pensadas para ocasiones especiales.

Ideal para:

Aficionados que quieren descubrir nuevos vinos

Quienes buscan grandes añadas

Profesionales que necesitan un proveedor

Compradores que valoran un trato cercano

El envío habitual es de 1 a 4 días laborables.

Comprueba su catálogo

Bigcrafters: descubre vinos con origen, productores artesanos y una historia detrás

Si al elegir un vino también te interesa saber quién lo elabora y de dónde procede, Bigcrafters es la tienda de vinos online ideal para ti. La plataforma impulsada por Estrella Galicia reúne productos artesanales y da visibilidad a productores de distintas zonas rurales españolas.

Su tienda resulta especialmente atractiva para:

Regalar productos originales

Descubrir pequeños productores

Apoyar la economía local

Buscar referencias con personalidad

Explora su selección

¿Qué tienda de vino online elegir?

Mejor tienda de vino online : Decántalo, Bodeboca y Lavinia.

: Decántalo, Bodeboca y Lavinia. Mejor calidad-precio: Vinopremier, Quiero Vinos y Decántalo.

Vinopremier, Quiero Vinos y Decántalo. Mejor para vinos españoles: Decántalo, Vintae y Bodeboca.

Decántalo, Vintae y Bodeboca. Mejor para vinos internacionales: Vinatis, Lavinia y Petit Celler.

Vinatis, Lavinia y Petit Celler. Mejor catálogo gourmet: Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet.

Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet. Mejor para vinos premium: Petit Celler, Lavinia y Bodeboca.

Petit Celler, Lavinia y Bodeboca. Mejor para principiantes: Decántalo, Quiero Vinos y Vinopremier.

Decántalo, Quiero Vinos y Vinopremier. Mejor para regalos : Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet.

: Lavinia, Petit Celler y El Corte Inglés Gourmet. Mejor experiencia de compra: Bodeboca, Decántalo y Lavinia.

Bodeboca, Decántalo y Lavinia. Mejor para descubrir nuevas bodegas: Bigcrafters, Vintae y Bodeboca.

Qué tener en cuenta antes de elegir una tienda de vino online

Para acertar con tu compra, empieza por comprobar el catálogo y la variedad de denominaciones, estilos y precios. Cuanta más información incluya la tienda sobre cada botella, más fácil será elegir. También debes valorar el coste y plazo del envío, el embalaje, las promociones disponibles y la atención al cliente. Una compra segura debe incluir métodos de pago fiables y condiciones claras en caso de devolución o incidencia.

Preguntas frecuentes sobre comprar vino por Internet

¿Puedo encontrar vinos de diferentes denominaciones en una misma tienda?

Sí. Las tiendas especializadas suelen reunir vinos de numerosas denominaciones españolas y también referencias internacionales.

¿Merece la pena comprar packs de vino?

Pueden ser una buena alternativa para probar diferentes referencias o reducir el coste por botella, especialmente cuando incluyen promociones.

¿Qué hago si una botella llega rota?

Debes contactar con el servicio de atención al cliente de la tienda y seguir el procedimiento indicado para gestionar la incidencia y, cuando corresponda, solicitar una reposición o devolución.

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