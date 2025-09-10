Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2025: guía de compra, marcas y tarifas

Viajar al extranjero y mantenerse conectado ya no depende de planes de roaming que acaban con una factura enorme, ni de comprar una SIM física en cada destino. Las eSIM para viajar al extranjero es la solución más práctica: se instalan en segundos y ofrecen datos móviles en más de 200 países. Estas eSIM internacionales son tarjetas virtuales son ideales para turistas, viajeros frecuentes y nómadas digitales.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

Una eSIM (embedded SIM) es una tarjeta SIM digital integrada en tu dispositivo. No requiere de una tarjeta de plástico ni de instalación física: basta con escanear un código QR o activar la configuración desde una aplicación.

Además, permite añadir planes de datos internacionales sin cambiar tu número de siempre, algo especialmente útil para recibir llamadas en tu SIM local y usar internet con la eSIM durante el viaje. Y por eso en este artículo vamos a profundizar en las mejores eSIM para viajar.

Ventajas frente a SIMs físicas o roaming tradicional

Sin facturas de roaming: los planes son prepago o ilimitados.

Instalación rápida: se activa en minutos desde una app o QR.

Cobertura global: una misma eSIM puede funcionar en varios países.

Más sostenible: sin plástico ni residuos.

Flexibilidad: opciones por GB, por días o ilimitadas.

Compatibilidad dual: puedes seguir usando tu SIM física.

Comparativa de las mejores eSIMs para viajar

Proveedor Tipo Precio / ejemplo Cobertura Destaca por Cupón / Descuento Lo mejor de ella Saily eSIM internacional Datos ilimitados (precio según destino) +200 destinos Una eSIM para varios países; soporte 24/7; alertas de uso; funciones de seguridad OKDIARIO5 (−5%) Precios muy bajos + app con bloqueo de URLs y protector de datos Holafly eSIM internacional Datos ilimitados (precio según destino) + 200 destinos Instalación sencilla; soporte 24/7; reembolso hasta 6 meses OKDIARIO (−5%) Ilimitados y política de reembolso flexible Airalo eSIM internacional Prepago sin tarifas ocultas (precio según país) +200 países y regiones App para comprar/instalar/recargar; soporte 24/7 — Cobertura global y alta flexibilidad de planes Sim Local eSIM internacional Ej.: Reino Unido 20 GB 12,50 $ · EE. UU. 3 GB 9,50 $ · Europa 12 GB 21,50 $ · España/Francia 1 GB 3,75 $ +200 destinos; redes locales premium Operadores top (EE, Orange, Three…); devoluciones sin objeciones; prueba 1 día NEWMALL (−10%) Acceso prioritario a redes locales Yesim eSIM internacional Pay‑as‑you‑go desde 1,5 €/GB (EE. UU.); Reino Unido 4 €/GB; Turquía 3 €/GB 170+ países; 800+ operadores Instalación 1 clic; conmutación 4G/5G; hotspot; garantía devolución Luna15 (−15%) Paga solo lo que usas, con 5G cuando esté disponible Roamless eSIM internacional Pago por uso (saldo sin caducidad) o planes fijos; llamadas en app desde 0,01 $/min +200 países con una sola eSIM Single Global eSIM™; sin reactivaciones; saldo que no caduca NEWMAL20 (−20%) Una eSIM para todo el mundo + llamadas en la app Ubigi eSIM internacional Planes flexibles y económicos Global; también tablets/portátiles y coches conectados Respaldo Transatel | NTT; app Ubigi ELUBIGI10 (−10%) Versatilidad: viajes, negocio y coche conectado KnowRoaming eSIM internacional Desde 2,89 US$ (Tailandia) · Global desde 6,50 US$ +200 destinos; opción ilimitada global (+140 países) Precios planos y predecibles; soporte 24/7/365 — Muy barata y con opción de datos ilimitados Mobimatter eSIM internacional Global 13 GB/365 días 39,99 $ · Europa+EE. UU. 15 GB/30 días 14,49 $ · Turquía ilimitado 10 días 9,99 $ · Japón 20 GB/30 días 13,99 $ Global y por país/región Gran variedad de planes; 32.522 opiniones “Excelente” en Trustpilot — Catálogo enorme con precios muy competitivos Maya eSIM internacional Planes ilimitados o prepago +200 destinos Hotspot incluido; activación en 5 minutos; 4G/5G; auto‑renovación opcional Enlace con 5% dto. Ilimitados + hotspot sin restricciones

*Precios y disponibilidad varían según destino/fecha/plan del proveedor.

Las mejores eSims de 2025

Saily es una de las eSIM más económicas para viajeros que buscan simplicidad y ahorro. Sus planes comienzan desde 2,84 dólares en destinos como Tailandia y 3,79 dólares en países como Estados Unidos, Italia o Francia. Ofrece cobertura en más de 200 destinos y un plus en seguridad gracias a funciones como el bloqueo de URLs maliciosas o el protector de datos integrado en su aplicación. Además, cuenta con alertas de consumo y soporte 24/7 en español, lo que aporta tranquilidad al viajero. Con el código OKDIARIO5 se obtiene un 5% de descuento adicional.

Holafly es probablemente la opción más popular para quienes quieren viajar sin preocuparse por el consumo de datos. Sus planes incluyen datos ilimitados en más de 200 destinos y se pueden activar en cuestión de minutos escaneando un código QR. Permite mantener la SIM física para llamadas o WhatsApp, lo que resulta práctico si se necesita conservar el número habitual. Ofrece atención en español las 24 horas y una política de reembolso flexible que cubre hasta seis meses después de la compra o problemas de compatibilidad. Con el cupón OKDIARIO se aplica un 5% de descuento.

Airalo es la plataforma más reconocida a nivel global, con más de 20 millones de usuarios y 300.000 reseñas positivas. Dispone de cobertura en más de 200 países y se caracteriza por la flexibilidad de sus planes prepago, sin tarifas ocultas. Su aplicación permite comprar, instalar y recargar eSIMs en cuestión de segundos, lo que la convierte en una opción muy práctica para viajeros frecuentes que necesitan tener siempre a mano una alternativa económica en cualquier destino.

Sim Local se diferencia de otros proveedores por ofrecer acceso directo a redes locales premium como EE, Orange, Vodafone o Three. Esto asegura conexiones de alta calidad y velocidades prioritarias. Entre sus planes más destacados se encuentran 3 GB en Estados Unidos por 9,50 dólares o 20 GB en Reino Unido por 12,50 dólares. También ofrece una prueba gratuita de un día desde su aplicación y devoluciones sin objeciones. Es una alternativa idónea para quienes priorizan la fiabilidad de la red. Con el cupón NEWMALL se obtiene un 10% de descuento.

Yesim apuesta por un modelo de pago flexible en el que el usuario solo abona los datos que consume. En Estados Unidos, por ejemplo, el coste es de 1,5 euros por GB, mientras que en Turquía es de 3 euros y en Reino Unido de 4 euros por GB. Su sistema de conmutación inteligente cambia automáticamente a la mejor red disponible, ya sea 4G o 5G, y permite usar la conexión como hotspot para compartirla con otros dispositivos. La instalación se realiza en un solo clic y ofrece garantía de devolución del dinero. Con el cupón Luna15 el usuario obtiene un 15% de descuento.

Roamless destaca por su propuesta de una única eSIM global que funciona automáticamente en más de 200 países. El usuario la configura una vez y puede utilizarla en cualquier destino sin necesidad de descargar nuevos perfiles. Ofrece dos modalidades: planes fijos para grandes volúmenes de datos o el sistema de pago por uso, en el que el saldo nunca caduca. Además, permite realizar llamadas internacionales desde la propia aplicación a tarifas muy bajas, desde 0,01 dólar por minuto. Con el cupón NEWMAL20 se consigue un 20% de descuento en los planes.

Ubigi es un servicio de Transatel – NTT y se diferencia por su enfoque versátil. Sus planes no solo están disponibles para móviles, sino también para tablets, portátiles e incluso coches conectados, lo que lo convierte en una opción muy completa para viajeros de negocios y familias. Sus tarifas son flexibles y económicas, con conexión inmediata en la mayoría de destinos. Con el cupón ELUBIGI10 se obtiene un 10% de descuento.

KnowRoaming es una de las opciones más asequibles del mercado, con precios desde 2,89 dólares en destinos como Tailandia y planes globales desde 6,50 dólares. Además, ofrece la posibilidad de contratar datos ilimitados en más de 140 países. Su funcionamiento es sencillo: basta con escanear el código QR tras la compra y la eSIM queda lista para usarse al aterrizar en el destino. El soporte técnico está disponible los 365 días del año.

Mobimatter actúa como un marketplace de eSIMs y destaca por la enorme variedad de planes que ofrece, desde opciones locales hasta regionales y globales. Entre sus ofertas más populares están los 15 GB en Europa y Estados Unidos por 14,49 dólares, un plan global de 13 GB durante un año por 39,99 dólares o datos ilimitados en Turquía durante 10 días por 9,99 dólares. Con más de 32.000 reseñas en TrustPilot con valoración “Excelente”, se ha consolidado como una de las plataformas más fiables y económicas.

Maya tiene planes ilimitados y prepago en más de 200 destinos. Una de sus grandes ventajas es la rapidez de instalación: basta con recibir el QR por correo electrónico y la eSIM internacional queda activada en cinco minutos. Además, permite compartir datos mediante hotspot sin restricciones, lo que la convierte en una opción muy práctica para familias o viajes de trabajo. Su equipo de soporte atiende 24/7 y cuenta con un cupón de descuento exclusivo del 5% a través de su enlace promocional.

Conclusión y recomendaciones según tu tipo de viaje

En 2025 la oferta de eSIM para viajar al extranjero es tan amplia que la elección depende más del perfil del viajero que de una única “mejor opción”. Algunas destacan por ofrecer datos ilimitados, otras por tener planes muy baratos y otras por la comodidad de poder usarse en decenas de países con una sola configuración. Lo importante es valorar qué necesitas en cada viaje: si prefieres tranquilidad y olvidarte del consumo, si lo tuyo es ahorrar al máximo, o si buscas flexibilidad para moverte por varios países sin complicaciones.

Recomendación por tipo de viajero

Para gastar lo mínimo: Maya o KnowRoaming

Para datos ilimitados: Saily o Holafly

Para pago flexible por uso: Yesim o Roamless

Para mejor cobertura local: Sim Local

Para variedad de planes y opciones: Mobimatter

Para familias y viajes de negocio: Ubigi

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la eSIM más barata?

Las eSIM más baratas en 2025 son las de Saily y KnowRoaming, con precios que parten de menos de 3 dólares en destinos como Tailandia o Europa. También Mobimatter ofrece planes locales muy económicos. La mejor opción dependerá del país al que viajes y de la cantidad de datos que necesites.

¿Puedo usar eSIM si ya tengo una SIM?

Sí. La mayoría de móviles compatibles permiten usar la eSIM para datos y mantener activa la tarjeta SIM física para llamadas, SMS o tu número de WhatsApp. De esta forma, puedes conservar tu línea habitual y añadir un plan de internet internacional al mismo tiempo.

¿Funciona la eSIM sin WiFi?

Necesitas conexión WiFi inicial para instalar y activar la eSIM en tu teléfono. Una vez configurada, no requiere WiFi para funcionar: se conectará automáticamente a las redes móviles locales 4G o 5G en tu destino, igual que haría una tarjeta SIM física tradicional.

