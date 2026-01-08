La Dyson que aspira y friega a la vez ahora cuesta casi 200 € menos: Llévate la V12 Detect Slim Submarine

No tienes tiempo para limpiar a diario, pero tus suelos te lo piden a gritos. Es algo a lo que se enfrentan cada vez más hogares, y que se puede solucionar haciendo compras inteligentes como la Aspiradora-fregona Dyson V12 Detect Slim Submarine. ¿Por qué esta en concreto? Para empezar, porque aspira con 150 W de potencia, tiene 60 minutos de autonomía y es capaz de aspirar y fregar a la vez con una sola pasada. Para terminar, porque está rebajada 190 €.

Una aspiradora sin cable ligera, pero potente; versátil e inteligente. No importa cómo sean tu hogar ni tu estilo de vida, porque te lo va a hacer todo más fácil cuando se trata de limpiar.

Por qué la recomendamos

Puede aspirar y fregar suelos al mismo tiempo gracias al cabezal Submarine.

La batería aguanta hasta 60 minutos de uso con 150 W de potencia real.

El sensor de polvo ajusta la potencia según el nivel y cantidad de suciedad.

Incluye cepillo antienredos y sistema de vaciado higiénico con un solo toque.

Comprar en Dyson por ( 719 € ) 529 €

Aspiradora-fregona Dyson V12 Detect Slim Submarine

Si apuestas por la Aspiradora-fregona Dyson V12 Detect Slim Submarine, te puedes olvidar de tener un aspirador y una fregona, porque hace ambas cosas con muy buenos resultados. Para empezar, su función de aspirador ajusta la potencia en tiempo real gracias a sus sensores, detectando cuándo hay que subir o bajar de revoluciones para mantener el mismo resultado. Para terminar, su cepillo Submarine, con rodillo de microfibra, permite aplicar agua para eliminar manchas secas y restos de comida fácilmente dejando un acabado perfecto en cualquier tipo de suelo. Además, vaciarla es tan simple como accionar una palanca sobre el cubo de basura. Así de sencillo.

Si tienes mascotas en casa, diferentes tipos de suelo y hasta alfombras o moquetas, es una solución perfecta. Se adapta a todo para que tengas los suelos limpios en el menor tiempo posible.

Esto opinan quienes la tienen

Quienes han dado el paso de comprar este modelo de Dyson han quedado más que satisfechos por su cabezal con luz, su potencia de succión y su maniobrabilidad. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

«Llevaba años detrás y me está encantado: pesa más de lo que parece y es conveniente dar de alta la garantía desde el primer día. Por lo demás recomendable 100%.»

«Es increíble con el cepillo de luz cómo se ve el suelo de parquet una capa de polvo y tú te crees que está limpio. Recomiendo 200% si quieres una casa limpia.»

«Un aspirador estupendo y muy manejable. Con poder de aspiración suficiente.»

Puedes comprarla ya y recibirla en un plazo máximo de 72 horas con envío gratuito de Dyson. Además, si te registras en la newsletter de la marca, disfrutarás de un 5% de descuento adicional. ¡Aprovéchalo!

