Munuera Montero vota sí al Barcelona: pita dos penaltis dantescos en 18 minutos contra el Sevilla

Ocho minutos ha tardado en aparecer la polémica en el Barcelona–Sevilla y 10′ después el VAR intervino para pitar otro penalti. En total fueron dos, provocados por Joao Cancelo. El primero fue por un leve contacto de Djibril Sow, mientras que el segundo fue por una mano de Carmona que estaba en el suelo. En la primera no lo dudó Martínez Munuera, mientras que tras la intervención de Iglesias Villanueva desde Las Rozas, pitó también el segundo.

La primera acción es quizás la que más dudas deja. Entró en el área el lateral culé tras recibir el balón de Raphinha y, aunque el jugador del conjunto hispalense llega a tocarle, no parece suficiente para derribar al portugués. Pero Martínez Munuera señaló el punto de penalti sin pensárselo.

Con la segunda sí que hubo que esperar más, pero parece más claro. Carmona se va al suelo y deja la mano apoyada. Se queda tendido en el césped con el brazo extendido y no hace ni el amago de replegarlo, por lo que cuando Cancelo intenta recortarle, le impacta directamente el balón.

Pidieron penalti los jugadores del Barcelona y en un primer momento el colegiado no lo señaló. No fue hasta que se revisó la acción y acudió al monitor cuando lo pitó. Aunque el reglamento dice que mano que está apoyada o va hacia el apoyo no se sanciona, en este caso mantiene la mano en el césped y trata de jugar el balón sin hacer amago siquiera de quitar el brazo de ahí.