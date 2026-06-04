Vuelve el ‘Spanish Liverpool’: Andoni Iraola sustituye a Arne Slot como entrenador

Era un secreto a voces y, finalmente, se ha confirmado este jueves. Andoni Iraola es el nuevo entrenador del Liverpool. El técnico vasco estaba sin equipo tras saberse que dejaba el Bournemouth tras tres temporadas en el Vitaly Stadium, en el que ha conseguido clasificar a los cherries por primera vez en su historia para competición europea. Después del cese de Arne Slot y de confirmarse el fichaje de Xabi Alonso por el Chelsea, todos los caminos de Iraola conducían a Anfield. Y así ha sido.

«Muy entusiasmado, muy entusiasmado», ha señalado el también ex entrenador del Rayo Vallecano. Sobre su nuevo club, ha destacado que «es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo». «No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. Liverpool es Liverpool. Obviamente, el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Así que estoy muy emocionada de empezar», ha destacado Iraola en su presentación como técnico del Liverpool.

Llega con el objetivo de remontar el vuelo red después de una temporada para el olvido. Acabaron el curso –en el que defendían el título de campeón– en quinta posición, clasificándose para la Champions League gracias a esa plaza extra que tienen tanto la Premier League como la Liga. Sólo tres puntos por debajo acabó un Bournemouth entrenado por Andoni Iraola.

Ahora, el español coge las riendas de este equipo para intentar iniciar un nuevo ciclo ganador en Liverpool, tras la marcha de su buque insignia de la última década: Mohamed Salah. Destaca el club que «llega después de tres impresionantes campañas en la Premier League con el Bournemouth, lo que lo lleva a Europa por primera vez en su historia».

A sus 43 años, Iraola afronta el primer gran reto de su carrera. Aunque en 2018 inició su carrera fuera de España, al frente del AEK Larnaca de Chipre, se dio a conocer con el Mirandés en Segunda División, en la temporada 2018-2019. Sólo una temporada le hizo falta para fichar por uno de los grandes que militaba entonces en la categoría de plata, el Rayo Vallecano, con el que logró el ascenso en la siguiente temporada y en el que estuvo dos cursos más antes de marcharse a Inglaterra.

El Liverpool ficha a Iraola

El pasado 30 de mayo el Liverpool anunciaba el despido de Arne Slot. En un comunicado señalaban que el neerlandés era cesado en el banquillo inglés y que comenzaba la búsqueda de un nuevo técnico. «El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su cargo como entrenador principal con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha. Se va con un título de la Premier League a su nombre y nuestro más profundo agradecimiento y aprecio», señalaba el equipo red.

Unos días después, Iraola, que había anunciado su adiós al Bournemouth, es anunciado como nuevo entrenador del Liverpool. Lo que no ha trascendido es la duración de su contrato en Anfield.