xabi alonso compartió en redes sociales su fichaje por el Chelsea cuando no lo hizo con el Real Madrid

Xabi Alonso publicó en la red social X, antiguo Twitter, por primera vez desde el verano de 2025 para dar validez a una información que le sitúa a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Chelsea. El tolosarra, de esta forma, sorprendió a propios y extraños confirmando la noticia de que su aterrizaje en los blues es inminente tras apenas estar seis meses en el Real Madrid.

El técnico compartió la publicación a las 7:38 de la mañana de este domingo provocando un terremoto inmediato y el Chelsea lo confirmó a las 10:00 horas. Xabi Alonso recibió miles de comentarios, más de 25.000 ‘me gusta’ y hasta 3.000 retuits por compartir esa publicación.

La información en sí está publicada en el diario Marca, pero cita en todo momento la información del periodista italiano Fabrizio Romano, que especifica que Alonso ha firmado por cuatro temporadas con el Chelsea. El anuncio, según el autor de la noticia, será inminente, cosa que parece haber confirmado el propio técnico.

Resulta curioso que Xabi Alonso, quien apenas se prodiga en redes sociales, sí haya querido compartir este fichaje con sus seguidores y no como cuando accedió a entrenar al Real Madrid hace casi un año. De hecho, no hay ninguna publicación sobre su paso por el banquillo blanco.

La cuenta de Xabi Alonso es la oficial y posee 9,2 millones de seguidores, por lo que la oficialidad de su pase al Chelsea parece evidente. El técnico tiene la misión de reencauzar un equipo que ha estado a la deriva en los últimos meses tras el despido de Enzo Maresca en el mes de enero.

El club ganó el pasado verano el Mundial de Clubes, pero no ha estado a la altura el resto de la temporada quedando eliminado en los octavos de final de la Champions League. En Premier son novenos y llevan una racha horrible sin ganar un partido más de dos meses, por lo que sus opciones de estar en Europa están en el alambre. Para colmo de males, este pasado sábado perdieron la final de la FA Cup por 0-1 ante el Manchester City.

Xabi Alonso sabe que tiene mucho trabajo por delante en un club que es capaz de lo mejor y de lo peor en poco tiempo, como demuestran sus múltiples títulos europeos y mundiales. El Chelsea es una plaza inestable que necesita la manija del tolosarra.