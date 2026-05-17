Las cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que muchos temían: el verano que se acerca será uno de los más calurosos que se recuerdan

Jorge Rey y sus cabañuelas lo que muchos temían, el verano se acerca y puede ser uno de los más calurosos de los que se recuerdan y tienen registros. El miedo al verano ya es una realidad, estamos pendientes de unos cambios de temperaturas que nos sumergirán en una situación del todo inesperada. Con un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente.

El verano se acerca y confirma que puede ser uno de los más calurosos que se recuerdan. Es hora de saber antes que nadie, qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tiempo que muchos temían y que puede convertirse en un problema que se incrementará con el paso del tiempo. El verano puede ser uno de los más calurosos de los que se recuerdan, confirma Jorge Rey algo que muchos temen, aunque todo apunto que acabará siendo una realidad.

El verano que se acerca será uno de los más calurosos que se recuerdan

Uno de los más calurosos que se recuerdan, este verano se acerca a toda velocidad y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de poner en práctica una previsión del tiempo que nos va preparando para lo peor. En unos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Es hora de conocer lo que puede pasar con un tiempo que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este tiempo que tenemos por delante podría acabar siendo el que nos dará un giro radical en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este verano será uno de los más calurosos que se recuerdan y no es casualidad, sino todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca.

Este calor que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos dará una novedad plena, en unos días en los que cada detalle cuenta y que Jorge Rey nos explica.

Confirman las Cabañuelas de Jorge Rey lo que muchos temían

Muchos temían un cambio de tiempo que puede traernos una situación del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Jorge Rey no duda en darnos una serie de detalles de lo que puede pasar estos próximos meses, según las cabañuelas, un sistema que nos traslada a lo peor de un tiempo que puede poner los pelos de punta.

Este vídeo de Jorge Rey no duda en darnos una serie de detalles que realmente pueden sumergirnos de lleno en lo peor de un tiempo que podría acabar generando más de una sorpresa. Este experto no duda en darnos una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares. Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas. En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste durante todo el día y en los litorales durante la primera mitad. En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos. En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña. Aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares. Las mínimas también en aumento en la mitad este y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto. En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos».

Con algunas excepciones que deberemos tener en cuenta: «El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes. Chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña y en sus litorales durante la primera parte del día».