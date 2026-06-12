Aviso del Banco de España: esto es lo que debes comprobar al pagar con tarjeta en el supermercado

Pagar con tarjeta en el supermercado se ha convertido en algo tan habitual que ya casi no se piensa. Llegas a la caja, acercas la tarjeta o el móvil y en cuestión de segundos la compra está hecha, algo que es rápido y casi automático. Tanto que provoca que entidades como el Banco de España advierta sobre ello y de hecho, aconseja algo que muchos pasan por alto y que tiene que ver con el hecho de asegurarse lo que se paga.

Es esa facilidad a la hora de pagar con tarjeta lo que está haciendo que muchos consumidores bajen la guardia cuando van al supermercado. Y ahí es donde entra el aviso del Banco de España, que insiste en que conviene revisar siempre antes de confirmar el pago, aunque parezca una tontería. No es una recomendación nueva, pero sí cada vez más importante. Sobre todo ahora que la mayoría de pagos se hacen sin introducir el PIN y en cuestión de segundos, sin margen para pensar demasiado.

El error más común al pagar con tarjeta en el supermercado

Lo que está pasando en muchas cajas es bastante sencillo de explicar. El cajero pasa los productos, marca el total y acerca el datáfono. En ese momento, la mayoría de personas reacciona igual, es decir, saca la tarjeta y la acerca sin mirar. Sin embargo, el Banco de España insiste en que, antes de pagar, es importante comprobar el importe que aparece en la pantalla del terminal. Puede parecer algo evidente, pero en la práctica mucha gente no lo hace, sobre todo cuando la compra no es muy alta.

No podemos olvidar que con el sistema contactless, si el importe es inferior a 50 euros, ni siquiera hace falta introducir el PIN. Eso hace que todo vaya aún más rápido y que el cliente no tenga que interactuar prácticamente con el dispositivo. Pero aunque no es lo habitual, sí puede haber errores. Un producto mal pasado, un precio incorrecto o incluso un fallo puntual en el sistema. Si no se detecta en ese momento, luego toca reclamar, y ya no es tan sencillo.

Por qué es mejor revisarlo en el momento y no después

Detectar un error en caja es relativamente fácil de solucionar. Basta con avisar al personal y se corrige en ese mismo instante. El problema llega cuando te das cuenta más tarde, ya en casa o al revisar la cuenta bancaria ya que entonces debes volver a la tienda y encima aportar pruebas, y puede que no hayas pedido tampoco copia ni el ticket de caja, así que por no fijarse, todo puede complicarse bastante.

La copia de la tarjeta y el ticket son imprescindibles

Cada vez es más habitual que, al pagar, te pregunten si quieres copia de lo pasado por la tarjeta o el ticket. Y cada vez es más habitual decir que no para no acumular papeles. Pero aunque no hace falta guardarlo siempre, sí es conveniente al menos hasta comprobar que el cargo en la cuenta es correcto. Es la forma más sencilla de saber exactamente qué se ha cobrado y poder compararlo después.

En caso de error, además, es como decimos, la prueba más clara para reclamar. Sin ticket, todo se complica un poco más. Por eso, aunque no sea necesario en todas las compras, conviene pensarlo dos veces antes de rechazarlo sin más.

Los pagos rápidos tienen ventajas, pero también riesgos

El uso de tarjeta ha crecido mucho en los últimos años, especialmente desde la pandemia. Cada vez menos gente lleva efectivo y cada vez más comercios funcionan prácticamente solo con datáfono. Esto tiene ventajas evidentes. Es más rápido, más cómodo y evita tener que manejar dinero físico. Pero también hace que el proceso sea menos consciente.

El propio Banco de España señala que este automatismo puede hacer que algunos errores pasen desapercibidos. No porque el sistema falle de forma habitual, sino porque el usuario presta menos atención. Y en compras pequeñas, que son las más frecuentes, ese descuido es aún más común.

Otros consejos básicos para evitar problemas con la tarjeta

Además de comprobar el importe antes de pagar, hay una serie de hábitos sencillos que ayudan a tener más control sobre los pagos.

Uno de ellos es revisar los movimientos de la cuenta bancaria con cierta frecuencia . No hace falta hacerlo cada día, pero sí de forma periódica para detectar cualquier cargo que no encaje.

. No hace falta hacerlo cada día, pero sí de forma periódica para detectar cualquier cargo que no encaje. También es recomendable activar las notificaciones del banco. Muchas entidades permiten recibir un aviso cada vez que se realiza un pago, lo que facilita llevar un control en tiempo real.

Muchas entidades permiten recibir un aviso cada vez que se realiza un pago, lo que facilita llevar un control en tiempo real. Otro consejo básico es no perder de vista la tarjeta durante el pago. Aunque en supermercados esto no suele ser un problema, en otros establecimientos sí conviene asegurarse de que la operación se hace siempre delante del cliente.

Al final, todo se resume en algo muy simple y es dedicar un segundo a mirar la pantalla antes de pagar, además de pedir copia y sobre todo, guardar el ticket de lo comprado hasta comprobar que todo esté correcto. No supone ningún esfuerzo y puede evitar situaciones incómodas después.