Cambio en los pagos con tarjeta en España: el nuevo sistema que lo va a cambiar todo

En un momento en el que casi nadie lleva efectivo encima y la mayor parte de las compras se resuelven con el simple uso de la tarjeta o del móvil, España se está preparando para un escenario que hasta hace poco parecía improbable. Un cambio que implicaría que podamos seguir haciendo pagos con la tarjeta incluso cuando no haya conexión a internet. La idea se está moviendo a nivel europeo y ha entrado ya en la agenda española como un objetivo firme para los próximos años.

La razón es bastante sencilla y muchos seguro que lo ven algo comprensible. Si un apagón (como el que de hecho sufrimos en abril de este año), un ciberataque o un fallo masivo tumbara la red, el sistema financiero queda paralizado por completo. En cuestión de minutos, supermercados, gasolineras, comercios y servicios dependen del efectivo y eso es un problema si como decimos, cada vez se usa menos. Esa vulnerabilidad, que no es nueva pero sí más evidente, ha empujado a instituciones y expertos a buscar alternativas reales. En COPE, Alberto Herrera ha puesto el foco en este proyecto y en la necesidad de contar con un sistema capaz de funcionar incluso sin conexión. La propuesta no consiste en volver al pasado, sino en dar un paso más en la modernización de los pagos, pero sin renunciar a la seguridad que requiere un sistema que sostiene la economía diaria.

Cambio en los pagos con tarjeta: el nuevo sistema que lo va a cambiar todo

Para explicar la lógica para sin conexión, Herrera recordó cómo se gestiona el cobro a bordo de los aviones. Allí, los datáfonos no pueden comunicarse con el banco en tiempo real. Aun así, la tripulación cobra a los pasajeros guardando cada operación en la memoria del dispositivo. Una vez en tierra, cuando el avión recupera la señal, todas las transacciones se envían al banco.

Ese mecanismo funciona, pero tiene un matiz evidente: la aerolínea asume el riesgo. Si la tarjeta del pasajero no tiene fondos, el cobro nunca llega a completarse. Es un sistema basado en la confianza que sirve para un contexto muy concreto, pero que no se puede trasladar sin más a la economía de un país entero.

El sistema que España quiere implantar: pagos sin red, pero con control

El modelo que está estudiando España es distinto y busca eliminar ese margen de incertidumbre. Según el análisis del Comité Nacional de Pagos, la clave estaría en incorporar un límite de gasto dentro del propio chip de la tarjeta. Ese límite, que podría actualizarse cada vez que la tarjeta tenga conexión, permitiría al datáfono comprobar si hay margen suficiente para autorizar la compra aunque no haya internet disponible.

Con ese método no se aceptaría el pago a ciegas. El terminal verificaría el importe basándose en la información almacenada en la tarjeta, sin depender de servidores externos ni de la red. La autorización sería inmediata, y tanto el comercio como el cliente tendrían una garantía mucho mayor que en el modelo usado en los aviones.

El planteamiento apunta a 2029 como horizonte, aunque aún tiene varios retos encima de la mesa. Habría que resolver quién asume el riesgo en caso de fraude, cómo se protege la privacidad del usuario y qué mecanismos garantizarían que ese límite de gasto no pueda manipularse.

Las dudas que siguen abiertas

El avance digital ha permitido que pagar sea más cómodo que nunca, pero también ha expuesto dependencias que antes pasaban desapercibidas. Un fallo en la red puede paralizar miles de operaciones en cuestión de segundos. Las propias entidades reconocen que un sistema totalmente digital requiere respaldo para situaciones críticas. Y ahí es donde entra el debate sobre hasta qué punto un mecanismo sin conexión debe convertirse en una obligación regulada y no simplemente en una opción técnica.

En medio de esta discusión, Herrera lanzó una reflexión que empieza a escucharse cada vez más: el papel del dinero en efectivo. Lo describió como el único medio de pago que no depende de conexiones, ni de servidores, ni de decisiones de terceros. Un recordatorio de que, mientras avanza la digitalización, hay un elemento físico que sigue siendo garantía en momentos de crisis.

Un proyecto que puede transformar la economía diaria

La implantación de este cambio en los pagos con tarjeta sin conexión cambiaría la manera en la que funcionan comercios, bancos y usuarios. Permitirá comprar incluso si la red cae, dará margen de maniobra en emergencias y reducirá la dependencia absoluta de la tecnología. Pero también exigirá nuevas normas, seguridad reforzada y un equilibrio entre comodidad y privacidad.

España se adelanta con este cambio para los pagos con tarjeta a un escenario que muchos prefieren no imaginar, pero que los expertos consideran necesario abordar. Si el sistema llega a funcionar como se espera, los pagos serán más resilientes y la economía más estable ante cualquier contratiempo. Hasta entonces, queda mucho que definir, pero el cambio ya está en marcha.