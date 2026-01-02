En el sorteo de Lotería del Niño que se celebra el próximo martes, día 6 de enero, Hacienda va a ingresar 21,45 millones siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y segundo premio, lo que supone casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo del pasado año, ya que se han puesto a la venta cinco series más.

En concreto, este sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, al igual que el año pasado, y sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, que pagarán el 20% de la parte que exceda de los 40.000 euros exentos. Así, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Además, desde Gestha también se ha destacado que los agraciados que compartan un décimo premiado con más de 40.000 euros tendrán que identificarse ante Hacienda, así como la parte correspondiente a su participación, por lo que todos ellos soportarán la parte proporcional del gravamen, ya que este se exige sobre la cuantía del premio que supere los 40.000 euros al décimo, siendo indiferente la parte del premio que reciba cada participación, incluso si la parte del premio de esa participación es menor de 40.000 euros.

Además, Gestha ha advertido a los premiados que hayan contratado un seguro de reintegro de los impuestos de la lotería que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido tributa como incremento de patrimonio a incluir en la declaración de la renta correspondiente a 2026, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general.

Piden que se reponga el mínimo exento a los primeros 2.500 euros

Por otro lado, los técnicos de Hacienda han reiterado su petición al Gobierno para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018.

En esta línea, han sostenido que no tiene sentido que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros y, en cambio, sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros. Con esta propuesta, el gravamen de loterías podría recaudar adicionalmente 10,7 millones de euros, un tercio más en este sorteo.

En este sentido, han recordado que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo.

En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducen la retención del gravamen de loterías.