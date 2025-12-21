De cara al Sorteo de Navidad, como se gravan con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes.

Los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio -50.000 euros por décimo- se les descontarán 2.000 euros.

En este marco, los técnicos de Hacienda piden precaución a la hora de contratar un seguro de devolución de impuestos de la lotería y recuerda que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.

Aumento de premios obtenidos por sociedades

Gestha también alerta de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43, lo que contrasta con las drásticas caídas registradas en 2021 y 2023.

También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención.

Desde hace años, Gestha venía pidiendo modificar la ley para evitar un fraude potencial, hasta que la ley antifraude de 2021 introdujo una disposición en la Ley del Juego para autorizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a firmar unos convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que a partir de 2023 y 2024, respectivamente, están informando mensualmente a la AEAT de los premios pagados, con o sin retención, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premio y la retención si se produjo.

Investigaciones de Hacienda por posible blanqueo

No obstante, los técnicos de Hacienda insisten en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes.

Mientras no haya fecha para la negociación de la reforma fiscal, los técnicos de Hacienda reiteran su petición para que el Gobierno reponga el mínimo exento de los premios de Loterías del Estado o de CCAA, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, pues consideran que así se desincentivaría el juego, y no ven «ninguna justificación tributaria ni económica» para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.