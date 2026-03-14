Simeone y la expulsión a Abqar por pellizcar los genitales a Sorloth: «Con el VAR poco hay que decir»

El Atlético viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham, tras haber pasado por Birmingham. En la segunda ciudad inglesa mencionada se convirtió el Metropolitano tras el acuerdo con Netflix para promocionar la película de los Peaky Blinders. Los de Simeone se llevaron un partido tenso gracias a un golazo de Nahuel Molina en los primeros compases del partido.

«Me quedo con el buen trabajo de todo el equipo, especialmente el primer tiempo. Pudimos haber conseguido más ventaja. Me pone muy contento el rendimiento. Molina tiene ese tipo de golpeos. Tuvo otra que sacó Soria, pero claro que lo tiene. Golpea muy bien desde la media distancia», explicó Simeone.

La expulsión a Abqar, por pellizcar los genitales a Sorloth, inclinó el partido a favor del Atlético en los instantes finales. «El cuarto árbitro nos comentó que la situación era al revés. No vi las imágenes todavía. El árbitro tomó esa decisión. Yo no interpretaba bien qué estaba pasando. No vi nada, sinceramente. Tengo poco que comentar estando ya el VAR para decidir», dijo Simeone.

El Cholo se fue satisfecho con el primer tiempo, no tanto con el segundo. «Tuvimos situaciones para ser más contundentes, para hacer uno o dos goles en el primer tiempo y no los hicimos. Ellos en el segundo tiempo mejoraron. Creo que hicieron un buen segundo tiempo. Aun así, nosotros también tuvimos dos o tres situaciones muy claras en las que no pudimos ser contundentes esta vez. Nos faltó esa contundencia de otros días», añadió.

Entre las rotaciones de Simeone destacó la Obed Vargas, primera titularidad de su vida con el Atlético. «Sobre él hay que decir lo que se ve. El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien a ser titular. No venía teniendo continuidad y cumplió con el trabajo que necesitaba el equipo. Se fue cansando, como es normal al no tener minutos habitualmente en su cuerpo y por eso sacamos después a Llorente», analizó Simeone.