Un incendio en Lepe (Huelva) obliga a desalojar a 115 menores de un camping
Los menores desalojados han sido desplazados del camping al centro polivalente La Lota de Lepe
Un incendio en Lepe, Huelva, ha obligado al desalojo preventivo de 115 menores que se encontraban en el camping Waingunga. Así lo ha confirmado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Según han informado, el incendio se ha originado sobre las 14:30 horas e inicialmente se han enviado al lugar dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, a los que posteriormente se han sumado dos aviones anfibios. Por tierra, los dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones que se han movilizado en un primer momento se han visto reforzados con otros cuatro grupos de bomberos, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y seis autobombas.
El 112 ha informado que los menores desalojados han sido desplazados del camping al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen.
Sobre el terreno hay desplegados ocho medios aéreos, unos 85 profesionales, seis vehículos pesados de extinción, una Unidad Móvil de Meteorología y Trasmisiones, una Unidad Médica y otra Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales para apagar el fuego.
«Reforzamos el dispositivo en Lepe con 8 medios aéreos, unos 85 profesionales, 6 vehículos pesados de extinción, una Unidad Móvil de Meteorología y Trasmisiones, una Unidad Médica y otra Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales. Alejamiento preventivo de 115 menores que estaban en un camping en la zona», ha informado.
🔴 Reforzamos el dispositivo en el #IFLepe con 8 medios aéreos, unos 85 profesionales, 6 vehículos pesados de extinción, una Unidad Móvil de Meteorología y Trasmisiones, una Unidad Médica, y otra Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales.
Alejamiento… pic.twitter.com/vRSoWk5Cvf
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 7, 2026
Los efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar el incendio en una zona próxima al camping Waingunga y al pantano de los Machos de la localidad. Según han detallado, esta emergencia, «al igual que el resto de incendios que están ocurriendo en la provincia, está en zona llana y con influencia de viento». «Hemos lanzado un ataque fuerte al principio y hemos hecho dos ampliaciones de ese ataque de medios para que, efectivamente, cuanto antes podamos, tengamos una situación mucho más favorable», han asegurado.