Un incendio en Murcia obliga a desplegar a la UME y a desalojar varias viviendas

Un incendio declarado esta tarde en la Región de Murcia, en concreto en las pedanías de Los Garres y Lages, ha provocado la activación del nivel tres del Plan Infomur. El fuego ha obligado a desalojar varias viviendas por la proximidad de las llamas. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las tareas de extinción y evacuación. La UME ya ha recibido órdenes de intervenir y acudirá desde la Comunidad Valenciana para colaborar en el operativo de emergencia.

Unos 200 efectivos por tierra con tres helicópteros con cargas de agua y otro de coordinación trabajan en la extinción de un incendio forestal. El propio López Miras ha informado de que todos los servicios de emergencia, tanto humanos como materiales, ya han sido movilizados y trabajan sobre el terreno para frenar el avance del incendio. El jefe del Ejecutivo autonómico también ha pedido a la población que extreme las precauciones.

El Ejecutivo murciano ha activado desde los primeros momentos el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en el plan autonómico contra incendios, lo que permite pedir ayuda al Estado. Ya se han enviado dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz para apoyar las labores de extinción. El Gobierno de Murcia también ha solicitado la colaboración de otras comunidades con medios aéreos.

El Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales. La Policía Local ha cortado el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, y en la c/Antonio Díaz de Los Garres. Este incendio se produce con la Vega del Segura en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso ha comenzado a las 14:00 horas y concluirá a las 20:00 horas.

El teléfono 112 ha recibido más de 200 llamadas para avisar a las 15:10 horas para alertar de una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han indicado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

En la zona también se encuentran al menos cinco equipos de Protección Civil y ocho vehículos de bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero que ya se encuentran de camino.