Muere un motorista de 18 años en una colisión frontal con un turismo en Parla

Un motorista de 18 años ha fallecido este lunes tras una colisión frontal con un turismo registrada en el kilómetro 2,4 de la carretera M-408, a la altura del municipio madrileño de Parla. El joven motorista presentaba un traumatismo craneoencefálico y torácico y entró en parada cardiorrespiratoria tras la colisión frontal. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante 30 minutos sin éxito en el lugar del accidente de moto en Parla.

El accidente se ha producido en torno a las 18:30 horas, según han informado fuentes de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Summa 112 tras recibir el aviso del siniestro, que alertaba de un fuerte impacto entre ambos vehículos.

Llegada de los servicios de emergencia

A su llegada, los sanitarios han encontrado al joven tras el accidente de moto en Parla en estado crítico. Presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo torácico, además de encontrarse en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la colisión.

Maniobras de reanimación sin éxito

Inmediatamente, los equipos médicos han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas en el mismo punto del accidente. Durante aproximadamente 30 minutos, los sanitarios han intentado revertir la parada, aunque sin éxito.

Finalmente, el Summa 112 ha confirmado el fallecimiento del joven en el lugar del siniestro, sin que fuera posible su traslado a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

En el operativo también ha intervenido la Policía Local de Parla, que ha colaborado en la regulación del tráfico y la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia sanitaria.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la colisión frontal entre el turismo y la motocicleta.

El siniestro ha provocado una fuerte conmoción en la zona, especialmente por la juventud de la víctima, mientras los agentes continúan recabando pruebas y testimonios para determinar la causa del accidente.