El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha roto el silencio dos horas después del anuncio del presidente de EEUU Donald Trump entre los terroristas de Hezbolá y Jerusalén, y ha amenazado con atacar Beirut si persisten los ataques de los terroristas chiíes.

La dictadura de los ayatolás de Irán vincula cualquier acuerdo de paz con EEUU e Israel al cese de los ataques de Jerusalén contra los terroristas de Hezbolá, asentados en el sur de Líbano. Teherán financia a los terroristas de Hezbolá, considerados el grupo terrorista más letal de la comunidad internacional, para atacar Israel, a pesar de que tradicionalmente han negado cualquier financiación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que Israel mantendrá sus planes de atacar Beirut si el grupo chií de Hezbolá no detiene sus ofensivas contra el norte del país, en un nuevo desafío al anuncio de alto el fuego realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reacción de Netanyahu llega aproximadamente dos horas después de que Trump anunciara públicamente un acuerdo de desescalada entre Israel y Hezbolá, en el que se apuntaba a una reducción de los ataques mutuos y a la exclusión de una entrada del ejército israelí en la capital libanesa.

Advertencia directa a Hezbolá

En un comunicado en hebreo, Netanyahu ha explicado que trasladó al propio Trump la posición de Israel ante la continuidad de los ataques desde territorio libanés.

«Si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles, Israel golpeará objetivos terroristas en Beirut. Esta posición no ha cambiado», ha señalado el primer ministro en un mensaje en hebreo.

Operaciones en el sur del Líbano

Netanyahu ha añadido además que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando en el sur del Líbano conforme a los planes militares ya establecidos, donde tradicionalmente se han asentado los terrorista de Hezbolá.

Estas operaciones, según el Ejecutivo israelí, forman parte de la estrategia contra las posiciones de Hezbolá en la zona fronteriza.

Tregua en entredicho

El anuncio de Trump sobre un supuesto alto el fuego entre Israel y Hezbolá ha generado confusión debido a la falta de detalles concretos y a las distintas interpretaciones de las partes implicadas. Incluso, Trump ha destacado que había hablado con los terroristas a través de un intermediario, a pesar de que nunca en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha hablado de forma directa o a través de terceros con terroristas.

Las declaraciones de Netanyahu, apenas dos horas después del anuncio, refuerzan la percepción de que el acuerdo sigue siendo frágil y sujeto a interpretaciones divergentes entre Washington, Jerusalén y Beirut.

Escenario de máxima tensión

La situación en Oriente Medio continúa marcada por la incertidumbre, con mensajes contradictorios sobre el alcance real del alto el fuego y la posibilidad de una nueva escalada militar si continúan los enfrentamientos en la frontera norte israelí.

Los próximos movimientos diplomáticos serán clave para determinar si la tregua anunciada por Estados Unidos logra consolidarse o si el conflicto entra en una nueva fase de confrontación abierta.