Horario Rafa Jódar – Zverev: dónde ver en directo gratis y por TV en vivo el partido de cuartos de final de Roland Garros 2026

Rafa Jódar se mide este martes a Alexander Zverev en un tremendo e interesante duelo de cuartos de final de Roland Garros en su edición de 2026. Con solamente 19 años, el tenista español es una de las revelaciones del tenis mundial y en su primera participación en este prestigioso torneo, ya está en cuartos de final. No tendrá un partido nada fácil ante uno de los favoritos tras las sorprendentes eliminaciones antes de tiempo de jugadores importantes como Sinner y Djokovic.

Cuándo es el partido de Rafa Jódar – Zverez en Roland Garros 2026

El partido de cuartos de final de Roland Garros 2026 entr Rafa Jódar y Alexander Zverev se disputa este martes, día 2 de junio de 2026, en la Philippe Chatrier del torneo parisino. Un partido que se avecina apasionante entre una de las revelaciones del tenis mundial y al jugador que ahora todos dan como favorito para salir campeón el próximo domingo sobre la arena francesa.

Horario de Rafa Jódar vs Zverev en Roland Garros: el partido de cuartos de final

Rafa Jódar y Zverev se miden este martes 2 de junio en un apasionante duelo de cuartos de final de Roland Garros. La organización del torneo galo ha colocado este partido en la pista central y lo ha programado para el tercer turno de la jornada.

El primer turno en Roland Garros 2026 este martes 2 de junio arrancará a partir de las 11:00 horas de la mañana con dos partidos del cuadro femenino. Hasta que no acaben, no podrá empezar el Jódar-Zverev. Andreeva se véra las caras contra Cirstea y Svitolina se medirá a Kostyuk. Por lo tanto, este partido de cuartos de final del cuadro masculino no empezará antes de las 14:00 horas.

Dónde ver en directo gratis el partido de Rafa Jódar en Roland Garros 2026

El duelo de cuartos de final de Roland Garros 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Eurosport. También por Movistar Plus se podrá seguir. Si quiere seguirlo de manera gratuita, no dudes en acceder a OKDIARIO y podrás seguir el partido entre Jódar y Zverev minuto a minuto.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Zverev de Roland Garros 2026

Las principales radios de España no tienen una emisión deportiva constante a la hora del mediodía en un martes laborable cuando arrancará el duelo de cuartos de final de Roland Garros entre Jódar y Zverev. Por lo tanto, si quieres seguir este partido por radio en directo una buena opción puede ser sintonizar Radio Marca.