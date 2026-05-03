Zverev pide «perdón por jugar así la final» y Sinner baja el suflé: «En algún momento vendrá un bajón»

La final del Mutua Madrid Open duró lo que quiso Sinner y lo que pudo resistir Zverev. El reloj señalaba 25 minutos cuando el italiano se había apuntado el primer set y 57 en el momento que había puesto el lazo al partido y al torneo. Sinner no pierde un partido desde el 19 de febrero en Doha. A partir de esa fecha, un mordisco tras otro hasta lograr un repóker histórico. Ha ganado cinco Masters 1.000 consecutivos, algo que nadie había logrado en toda la historia.

Sinner, que ha ganado los cuatro primeros Masters 1.000 de la temporada y lleva más de dos meses y medio sin perder partido alguno, rebajó las aspiraciones. «Detrás de cada éxito hay mucho trabajo, mucha dedicación y sacrificios que hago cada día. En algún momento habrá algún bajón, es normal, pero estoy muy feliz por seguir creyendo en mí mismo en cada entrenamiento con el trabajo adecuado y con disciplina. Para tener éxito se necesita un buen equipo detrás. Estoy feliz por mí, pero también por mi equipo», inició.

Zverev comenzó su discurso pidiendo disculpas por el rendimiento ofrecido en la final y elogiando a Sinner. «Lo siento, no ha sido mi mejor día… Enhorabuena a Jannik, es el mejor jugador del mundo y por mucho en este momento. No hay opciones para la mayoría de nosotros contra él en este momento. Espero que alguna semana, o incluso en Roland Garros, te tomes un descanso. A todos los que están por detrás, que no se ven y que hacen posible este torneo. Gracias y nos vemos el año que viene», dijo el alemán.

Sinner barre a Zverev y se aleja en el ranking

El italiano, con el trofeo del Mutua Madrid Open que le acredita como el único capaz de ganar cinco Masters 1.000 seguidos. Se impuso en París 2025, el último del curso pasado, y ha impuesto su ley en los cuatro disputados esta temporada. Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Manita al cielo. Una gesta que nadie ha firmado en la historia de la Era Open.

Lo rozaron Nadal en 2013 cuando ganó Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati; y Djokovic en tres ocasiones. Las tres a caballo entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente. Ganó Shanghái y París 2013 e Indian Wells y Miami 2014; París 2014 e Indian Wells, Miami y Montecarlo 2015 y Shanghái y París 2015 e Indian Wells y Miami 2016.

Su hazaña le permite romper la barrera de los 14.000 puntos en el ranking ATP, algo que solo habían superado Djokovic, Nadal y Federer en la historia, y ampliar más la distancia con Carlos. Sinner se escapa de Alcaraz en el ranking. Sinner inicia este lunes su 70ª semana en la cima del tenis, lo hace con 1.390 puntos de ventaja sobre Alcaraz, su inmediato y único perseguidor que se queda con 12.960.