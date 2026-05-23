Espinosa de los Monteros se reúne en un hotel de Madrid con Vidal Quadras para proponerle que se una a su futuro partido

Iván Espinosa de los Monteros lleva tiempo maniobrando para la formación de un nuevo partido político de corte conservador con el que tratar de arañar un hueco dentro del espectro social que actualmente ocupa Vox, y ha pisado el acelerador en su búsqueda de compañeros de viaje. Muestra de ello es la reunión que hoy desvela OKDIARIO que ha mantenido con Alejo Vidal Quadras, que es algo más que un ex miembro de Vox: es uno de los cofundadores de dicho partido y llegó a presidirlo en el año 2014.

Espinosa y Vidal Quadras se vieron este viernes 22 de mayo en el Hotel Bless, en la madrileña calle de Velázquez. El encuentro, que se alargó hasta cerca de las dos horas, se enmarca dentro de los pasos que el primero está dando para acabar conformando un partido político, su objetivo desde que el pasado mes de septiembre anunciase la creación de la Fundación Atenea, un think tank político como paso intermedio en su estrategia. En esta reunión, Espinosa propuso a Vidal Quadras que se uniera a su proyecto, un partido político con el que concurrir a las próximas elecciones generales.

Iván Espinosa de los Monteros abandonó Vox después de que el PSOE lograse mantenerse en La Moncloa contra todo pronóstico tras las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando todas las encuestas apuntaban a que PP y el partido de Santiago Abascal lograrían sumar una mayoría suficiente para provocar el cambio de Gobierno. Tras su marcha, Espinosa de los Monteros ha venido maniobrando de cara a formar un nuevo partido político que ocupe parte del hueco que hoy ocupa Vox, pero con la clara intención de tejer alianzas con el Partido Popular. De hecho, el leit motiv con el que abanderó la creación de su proyecto Atenea fue el de promover el «cese de hostilidades» entre Vox y el PP. Espinosa trasladó a Vidal Quadras que su nuevo partido trazará una estrategia común con el PP para maximizar la obtención de escaños en diferentes circunscripciones.

Bandazos

El peregrinar de Espinosa desde su salida de Vox le ha llevado a protagnizar algunos bandazos como el acercamiento que hizo en 2024 a Alvise Pérez, el faker a sueldo que en las últimas elecciones autonómicas a las que ha concurrido con su partido SALF le ha costado varios escaños a Vox: tres en los comicios castellanoleoneses (que fueron a parar al PSOE), y otros tres en Andalucía.

El propio Alejo Vidal Quadras fue uno de los asistentes a la puesta de largo de la Fundación Atenea el pasado mes de septiembre, en un acto al que también acudieron, entre otros, Víctor de Aldama, el líder de Desokupa, Dani Esteve, el también ex dirigente de Vox Javier Ortega Smith, o el que fuera secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías.