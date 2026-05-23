Barcelona – Olympique de Lyon, en directo: dónde ver gratis, cómo va y última hora de la final de la Champions femenina

champioEl Barcelona femenino busca este sábado contra el OL Lyonnes (18.00 horas) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) su cuarta Liga de Campeones Femenina ante unas francesas que tienen ocho y que seguirán siendo las reinas de Europa pase lo que pase, que las azulgranas intentarán que sea un triunfo blaugrana redentor que les permita alargar su dominio actual y desquitarse de la final perdida el año pasado contra el Arsenal en Lisboa.

Será una final abierta, disputada y con morbo. Entre los dos cocos del fútbol femenino europeo del momento, entre los dos equipos que, como en ambos bandos reconocen, seguramente sean los que mejor fútbol han hecho. Pero será una final con miga, entre dos entrenadores que trabajaron juntos en un Barça exitoso, con Pere Romeu como asistente del ahora técnico del Lyon Jonatan Giráldez. Hay excompañeras de equipo, parejas sentimentales, y una rivalidad sana y deportiva entre clubes que no hará más que crecer en Oslo.

Pero no es un Romeu contra Giráldez, no. Es un Barça contra un Lyon estando ambos equipos casi en su cúspide de talento, calidad y fuerzas. Quizás las francesas llegan más mermadas por lesiones, pero su once inicial está casi intacto y las ganas que tienen de revancha, tras la final de 2024 en San Mamés conquistada por las blaugranas (2-0), estarán en liza en una final que no, que no tiene ni quiere tener favoritas porque busca ser histórica, recordada como la guinda del pastel a un año muy bueno de Barça y OL.

Barcelona y Lyon se retan por la historia

Aunque las azulgranas siguen con la espina todavía clavada de aquella derrota ante el Arsenal (1-0) en Lisboa que privó al equipo de encadenar tres Champions consecutivas. Para Pere Romeu, la final supone una reválida en su segunda temporada como técnico principal. El catalán ha mantenido al Barça en la élite europea pese a las lesiones y a una plantilla más corta, apoyado también en la irrupción de jóvenes como Clara Serrajordi y la ya consagrada Vicky López, cada vez más importantes en la dinámica del equipo.

En lo deportivo, Romeu recupera para la causa a una Aitana Bonmatí que ha dejado atrás la lesión que la mantuvo varios meses en el dique seco pero que, pese a sus tres Balones de Oro y a que sigue siendo clave en el proyecto, apunta a ser suplente. Un cambio de lujo, una revolución enorme, de ser así. Porque Patri Guijarro, Alexia Putellas y Clara Serrajordi apuntan a titulares. También Irene Paredes ha podido completar la preparación final y estaría disponible para liderar la zaga junto a Mapi León.