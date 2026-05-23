Barcelona – Olympique de Lyon, en directo: dónde ver gratis, cómo va y última hora de la final de la Champions femenina
Sigue en directo la final de la Champions League femenina entre Barcelona y Lyon
champioEl Barcelona femenino busca este sábado contra el OL Lyonnes (18.00 horas) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) su cuarta Liga de Campeones Femenina ante unas francesas que tienen ocho y que seguirán siendo las reinas de Europa pase lo que pase, que las azulgranas intentarán que sea un triunfo blaugrana redentor que les permita alargar su dominio actual y desquitarse de la final perdida el año pasado contra el Arsenal en Lisboa.
Será una final abierta, disputada y con morbo. Entre los dos cocos del fútbol femenino europeo del momento, entre los dos equipos que, como en ambos bandos reconocen, seguramente sean los que mejor fútbol han hecho. Pero será una final con miga, entre dos entrenadores que trabajaron juntos en un Barça exitoso, con Pere Romeu como asistente del ahora técnico del Lyon Jonatan Giráldez. Hay excompañeras de equipo, parejas sentimentales, y una rivalidad sana y deportiva entre clubes que no hará más que crecer en Oslo.
Pero no es un Romeu contra Giráldez, no. Es un Barça contra un Lyon estando ambos equipos casi en su cúspide de talento, calidad y fuerzas. Quizás las francesas llegan más mermadas por lesiones, pero su once inicial está casi intacto y las ganas que tienen de revancha, tras la final de 2024 en San Mamés conquistada por las blaugranas (2-0), estarán en liza en una final que no, que no tiene ni quiere tener favoritas porque busca ser histórica, recordada como la guinda del pastel a un año muy bueno de Barça y OL.
Barcelona y Lyon se retan por la historia
Aunque las azulgranas siguen con la espina todavía clavada de aquella derrota ante el Arsenal (1-0) en Lisboa que privó al equipo de encadenar tres Champions consecutivas. Para Pere Romeu, la final supone una reválida en su segunda temporada como técnico principal. El catalán ha mantenido al Barça en la élite europea pese a las lesiones y a una plantilla más corta, apoyado también en la irrupción de jóvenes como Clara Serrajordi y la ya consagrada Vicky López, cada vez más importantes en la dinámica del equipo.
En lo deportivo, Romeu recupera para la causa a una Aitana Bonmatí que ha dejado atrás la lesión que la mantuvo varios meses en el dique seco pero que, pese a sus tres Balones de Oro y a que sigue siendo clave en el proyecto, apunta a ser suplente. Un cambio de lujo, una revolución enorme, de ser así. Porque Patri Guijarro, Alexia Putellas y Clara Serrajordi apuntan a titulares. También Irene Paredes ha podido completar la preparación final y estaría disponible para liderar la zaga junto a Mapi León.
Minuto 12
¡La ha tenido el Barcelona! ¡Alexia roza el gol!
Graham Hansen se lo guisa y Alexia casi se lo come. Penetró la primera por el costado y la segunda conectó un disparo que se marchó rozando el poste del Lyon. Se engrasa el Barcelona.
Minuto 9
Para el Barcelona la iniciativa; para el Lyon el físico
Lo intentan las azulgranas, que han tenido en Salma Paralluelo las primeras galopadas ofensivas. No logra el Lyon crear peligro ni robar la posesión, siempre azulgrana, pero presenta una batalla física en cada jugada. El Barcelona deberá igualar esa intensidad.
Minuto 4
Respeto del Barcelona y Lyon
No se han quitado la vergüenza ni unas ni otras. Primeros minutos de conocimiento. Se espera una guerra táctica por el perfil de ambos entrenadores, pero, de momento, lo que hay es una batalla física.
Minuto 1
¡Comienza la final de la Champions femenina entre Barcelona y Lyon!
Ya rueda el balón en Oslo. Lo mueve el conjunto francés que se sitúa a la derecha de sus pantallas. El Barcelona lo hace a su izquierda.
Dónde ver el Barça femenino en la final de la Champions League hoy por TV y en directo
La gran final de la Champions League femenina se va a poder ver por diferentes vías en nuestro país, por lo que todos los que quieran disfrutar de este partidazo van a poder elegir qué opción prefieren. El Barcelona – Olympique de Lyon se podrá ver en directo por televisión a través de canales como La1, TV3 o Disney+. Tenemos que recordar que los dos primeros son canales públicos, uno de ellos el ente público español y el otro el canal autonómico catalán.
Alineación del Olympique de Lyon para la final de la Champions League
Una sola sorpresa en la alineación de Giráldez. Entra Becho en lugar de Diani. Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg y Brand.
Alineación del Barcelona femenino para la final de la Champions League
Este es el once azulgrana. Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Patri, Alexia; Graham, Pajor y Salma. En el banquillo se queda Aitana Bonmatí, que no sigue falta de ritmo competitivo tras regresar de lesión.
¡Bienvenidos a la final de la Champions League femenina entre Barcelona y Lyon!
En poco menos de media hora rodará el balón en Oslo con el máximo torneo europeo en juego. El Barcelona busca su cuarta Champions League femenina, mientras que el Lyon la novena.
Minuto 15
¡Gol anulado al Lyon!
Falta botada por Bacha, Cata Coll saca el primer remate, pero no puede hacer nada con el segundo. Afortunadamente para el Barcelona, Heaps se encontrabe en fuera de juego.