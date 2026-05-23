Horario de todos los partidos y cómo ver por televisión y en vivo online desde España la última jornada de la Premier League

La Premier League llega a su fin en esta jornada 38 en la que se decidirá quién desciende: si Tottenham o West Ham. En la zona alta de la tabla sólo está en juego las competiciones europeas, ya que tras el último pinchazo del Manchester City el Arsenal se proclamó campeón del torneo de la regularidad y ahora a los londinenses les toca buscar el título de la Champions League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver desde España en directo todos los partidos de este fin de semana.

Manchester City – Aston Villa

El domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (horario peninsular) se jugará un apasionante Manchester City – Aston Villa en esta jornada 38 de la Premier League, aunque realmente no hay nada en juego. Los de Pep Guardiola, que se despedirá del Etihad Stadium tras anunciarse su marcha este viernes, ya son segundos y los de Birmingham, dirigidos por Unai Emery, llegan a este choque tras haberse proclamado campeones el pasado miércoles de la Europa League. Este choque se podrá ver por televisión en directo desde España por Dazn.

Brighton – Manchester United

A las 17:00 horas de este domingo 24 de mayo en la jornada 38 de la Premier League sí que habrá un encuentro interesante en la lucha por Europa. El Brighton, que arranca esta fecha en la séptima plaza en la Europa League, recibe a un Manchester United que terminará esta campaña tercero, regresando así a la Champions. Los red devils no se juegan nada, así que de eso tratarán de aprovecharse las gaviotas, que con un triunfo se asegurarían estar en competición continental. Este partido tan emocionante se podrá ver en vivo online y en directo por Dazn.

Fulham – Newcastle

Dazn también ofrecerá otro de los partidos de la jornada 38 de la Premier League que se jugará el domingo 24 de mayo en la capital de Inglaterra. Y es que Craven Cottage acoge un histórico Fulham – Newcastle en el que no hay nada en juego. El choque comenzará a las 17:00 horas del domingo 24 de mayo y ambos equipos están en la mitad de la tabla, por lo que es un mero trámite para ellos.

Tottenham – Everton

Sin duda, este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas, este Tottenham – Everton será uno de los partidos más seguidos de la jornada 38 de la Premier League, que se podrá ver por Dazn. Y es que el cuadro londinense recibe al conjunto de Liverpool con la clara intención de conseguir una victoria para amarrar la permanencia, pero un empate también les valdría. Por fortuna para los Spurs, los toffees no se juegan nada en este choque.

Liverpool – Brentford

A las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, se podrá ver desde España por Dazn el Liverpool – Brentford de la jornada 38 de la Premier League. El conjunto red intentará hacerse fuerte en Anfield y despedirse de esta temporada con un empate o una victoria que les permita estar en la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el cuadro visitante es consciente de que si consigue dar la sorpresa tendrá opción de estar en la Conference o, en el mejor de los casos, en la Europa League.

Burnley – Wolverhampton

Sin duda, el partido más descafeinado de esta jornada 38 de la Premier League y que también será retransmitido por Dazn para España. Los dos equipos que ya están descendido a la Championship se enfrentan este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas. Lo único que podría darle emoción a este encuentro es que si los lobos son capaces de ganar no se irán a segunda división como farolillo rojo de la tabla.

Nottingham Forest – Bournemouth

Andoni Iraola se despedirá este domingo 24 de mayo a partir de las 17:00 horas del Bournemouth con una temporada histórica, ya que ha conseguido clasificar al equipo para competiciones europeas por primera vez en su historia. La intención de los cherries será la de ganar con una gran diferencia de goles y esperar que el Liverpool pierda de la misma manera para meterse en la Champions, pero será complicado que eso suceda. Este choque ante el Nottingham Forest, que no se juega nada, se podrá ver en directo por televisión por Dazn.

West Ham – Leeds

Al igual que el del Tottenham, el West Ham – Leeds será uno de los partidos más esperados de este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas y recordamos que será emitido por Dazn. El conjunto londinense arranca esta jornada 38 de la Premier League en puestos de descenso y a los de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez sólo les vale ganar y esperar que los Spurs pierdan en su partido. Uno de estos dos equipos londinenses descenderá y este domingo sabremos cuál. El conjunto visitante no se juega nada.

Sunderland – Chelsea

Este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas tendremos uno de los partidos más emocionantes de la jornada 38 de la Premier League y que se podrá ver por Dazn desde España. El Sunderland y el Chelsea pelearán por un puesto para competiciones europeas, ya que sólo un punto les separa en la clasificación. Los rojiblancos están por debajo y fuera de posiciones continentales, pero un triunfo ante el próximo equipo de Xabi Alonso podría dejar a los londinenses sin nada para el próximo curso.

Crystal Palace – Arsenal

A la misma hora que el resto de partidos, a las 17:00 horas del domingo 24 de mayo, habrá derbi londinense. El Arsenal de Mikel Arteta ya es campeón de la Premier League y no se juega nada, mientras que el Crystal Palace tampoco. Además, hay que destacar que el curso no acaba para ellos, ya que el miércoles el cuadro local jugará la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano y el próximo sábado los gunners harán lo propio en la de la Champions ante el PSG. Este partido se emitirá en Dazn.