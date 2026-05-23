Calendario y horario de todas las firmas de la Feria del Libro 2026

Madrid ya se prepara para su gran evento literario del año con la inauguración el próximo 29 de mayo de la 85ª edición de la Feria del Libro, una de esas citas que cada año transforma el Parque de El Retiro en un auténtico hervidero de lectores, autores y curiosos que se acercan a pasear entre casetas. No es sólo una feria, es un ritual que se repite cada primavera y que, en 2026, vuelve con más fuerza.

Durante 17 días, el libro será el gran protagonista. Habrá firmas, encuentros, actividades culturales y ese ambiente tan característico que mezcla cultura con ocio al aire libre. Este año, además, la programación gira en torno al humor, la sátira y la ironía, una apuesta clara por una literatura que no sólo entretiene, sino que también invita a pensar. Esta edición destaca además por coincidir con eventos importantes en Madrid, como la visita del Papa León XIV o los conciertos de Bad Bunny, lo que podría complicar accesos y desplazamientos, especialmente en el segundo fin de semana. Aun así, la organización insiste en que merece la pena ir y si tienes ganas de ello, nada como conocer fechas, dónde se ubica exactamente la Feria y qué autores firmarán todos y cada uno de los días.

Qué día empieza la Feria del Libro en Madrid 2026

La Feria del Libro de Madrid ya tiene fechas y, como cada año, vuelve a ocupar buena parte del calendario cultural de la ciudad. En 2026 arranca el viernes 29 de mayo y se alargará hasta el 14 de junio, casi tres semanas en las que El Retiro cambia por completo de ambiente.

Durante esos días se instalarán 366 casetas repartidas a lo largo del paseo, con librerías y editoriales que van desde los grandes sellos hasta proyectos más pequeños. A eso se suman las firmas de autores, que al final son uno de los grandes reclamos y lo que hace que mucha gente se acerque hasta la feria.

El horario, no se ha confirmado todavía aunque si hacemos caso a años anteriores irá de 10:30 a 14:00 y luego se vuelve por la tarde de 17:00 a 21:00. Los sábados y domingos la mañana se alarga un poco más, hasta las 15:00, aunque por la tarde todo sigue igual, hasta las nueve.

¿Qué autores van a estar en la Feria del Libro 2026?

El cartel de este año mezcla grandes nombres internacionales con autores españoles muy conocidos. La temática del humor marca buena parte de la programación, así que no solo habrá escritores, también humoristas, ilustradores y creadores. Entre los nombres destacados están figuras como Jonathan Coe, David Safier o Maitena, junto a autores y creadores españoles como Ignatius Farray, Marta Sanz o Joaquín Reyes.

También participarán nombres como Rodrigo Cortés, Leila Guerriero, Camila Sosa Villada o Jon Bilbao, entre muchos otros. Además, habrá firmas muy concretas organizadas por editoriales, como el calendario ya confirmado de La Esfera de los Libros, donde aparecen autores como Nieves Concostrina, Lucía Etxebarría, Andrés Trapiello o Bruno Puelles en distintos días y casetas.

Y a pesar de que el programa completo es muy amplio, ya se conocen algunos horarios concretos de firmas que pueden servir como referencia para organizar la visita.

Viernes 29 de mayo

A partir de la tarde destacan firmas como María José Gómez y Verdú (18:00 a 19:00) y Pedro Insua (19:30 a 20:30) en la caseta 353. También estarán Nieves Concostrina (19:00 a 21:00) o Lucía Etxebarría (19:00 a 21:00) en otras casetas.

Sábado 30 de mayo

Por la mañana, Alejandro Entrambasaguas firmará de 12:00 a 13:00 y Carla de La Lá de 13:30 a 14:30. Por la tarde, Alfonso Reyes (18:00 a 19:00) y José Antonio Zarzalejos (19:30 a 20:30). Ese mismo día también habrá firmas de Andrés Trapiello, Elisa Beni o Sonia Moreno en distintas casetas.

Domingo 31 de mayo

En horario de mañana estarán Alfredo Alvar (12:00 a 13:00) y Lorenzo Ramírez (13:30 a 14:30). Por la tarde, Ana F. Pardo (18:00 a 19:00) y Sonia Moreno (19:30 a 20:30). También repiten autores como Nieves Concostrina o Juan Manuel Zunzunegui en otras casetas.

Semana del 2 al 7 de junio

Durante estos días continúan las firmas con nombres como Bruno Puelles (2 de junio), Pío Moa y Nacho Montes (5 de junio) o Rosa Díez-Urrestarazu y Roberto Pelta (6 de junio). El domingo 7 de junio será uno de los días más complicados por la coincidencia con la visita del Papa.

Último fin de semana (13 y 14 de junio)

El cierre de la feria contará con firmas de autores como María Teresa Álvarez, Pedro Corral, José Ángel Mañas o Mónica Esteban, además de nombres habituales como Nieves Concostrina o Bruno Puelles.

En qué parte del Retiro se celebra la Feria del Libro en Madrid

La feria se celebra, como es tradición, en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro. Es la zona más reconocible del evento y donde se concentran todas las casetas aunque recordemos que este espacio no siempre fue su ubicación. Hasta 1967, la feria se celebraba en el Paseo de Recoletos, pero el crecimiento del evento obligó a trasladarla a El Retiro, donde desde entonces ha encontrado su lugar definitivo.

El acceso principal suele hacerse desde la zona de la Puerta de Alcalá o Menéndez Pelayo, y la organización recomienda el uso del transporte público. Las estaciones de metro más cercanas son Retiro, Ibiza, Estación del Arte o Príncipe de Vergara, además de múltiples líneas de autobús (como el 20, 26, 63, 152, C1 y C2 que paran en calle O´Donnell o las líneas Líneas 1, 2, 9, 15, 19, 28, 51, 52, 74 y 146 que paran en Alcalá) y cercanías (líneas C2, C3, C3a, C4, C5, C7, C8 y C10)

¿Cuánto vale la entrada a la Feria del Libro 2026?

Como cada año, la entrada a la Feria del Libro de Madrid 2026 es completamente gratuita. No hace falta pagar ni reservar para acceder al recinto, recorrer las casetas o asistir a la mayoría de firmas. Tengamos en cuenta, eso sí, que algunas actividades específicas pueden requerir inscripción previa por cuestiones de aforo, aunque lo habitual es que la experiencia sea completamente abierta.