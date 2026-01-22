Bad Bunny y sus diez conciertos en Madrid con su nueva gira mundial

Bad Bunny volverá a convertir Madrid en uno de los grandes epicentros musicales de Europa. El artista puertorriqueño ha confirmado diez conciertos en la capital española dentro de su esperada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una serie de actuaciones que tendrán lugar entre finales de mayo y mediados de junio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, antiguo Estadio Metropolitano. La magnitud del anuncio ha desatado una expectación pocas veces vista, tanto por el número de fechas como por el simbolismo de su regreso a Europa tras varios años de ausencia.

Diez fechas para una cita histórica en Madrid

El calendario de conciertos de Bad Bunny en Madrid es excepcional incluso para un artista de su talla. Las fechas confirmadas son el 30 y 31 de mayo, y los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026, lo que convierte a la capital española en la ciudad con más actuaciones del tour en el continente europeo.

El recinto elegido, el Riyadh Air Metropolitano, cuenta con una capacidad superior a las 65.000 personas y ya ha acogido en los últimos años a algunos de los mayores nombres de la música internacional. Con diez noches consecutivas repartidas en algo más de dos semanas, se espera que cientos de miles de fans pasen por el estadio, generando además un notable impacto económico y turístico en la ciudad.

El regreso más esperado de Bad Bunny a Europa

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour supone el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019. Desde entonces, su carrera ha experimentado una escalada difícil de igualar. Lejos de limitarse a repetir fórmulas, el artista ha ampliado su discurso creativo, su alcance mediático y su influencia cultural, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la música global contemporánea.

Con más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify, Bad Bunny no solo lidera las listas de reproducción, sino que marca tendencias dentro y fuera del ámbito musical. Cada gira se convierte en un acontecimiento social, y Madrid no será una excepción.

Una campaña de marketing que encendió la expectación

El anuncio de la gira llegó precedido de una acción promocional que no pasó desapercibida. Las icónicas sillas de plástico que aparecen en la portada de su último álbum, Debí tirar más fotos (2025), comenzaron a aparecer frente a estadios emblemáticos de ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, París, Buenos Aires o São Paulo.

La imagen, sencilla pero cargada de significado, fue suficiente para disparar las especulaciones en redes sociales. En cuestión de horas, los fans identificaron la referencia visual y anticiparon una nueva gira mundial, confirmada poco después de forma oficial.

“Debí tirar más fotos”, un álbum clave en su carrera

Publicado en 2025, Debí tirar más fotos es el séptimo álbum de estudio de Bad Bunny y uno de los más personales de su trayectoria. El disco debutó directamente en el puesto número uno del Billboard 200, donde se mantuvo durante tres semanas consecutivas, y llevó al artista al primer lugar del ranking Artist 100 de Billboard.

Además, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en alcanzar 100 entradas en el Billboard Hot 100, un hito que subraya la dimensión global de su música y su capacidad para conectar con audiencias muy diversas.

Un referente cultural más allá de la música

Hablar de Bad Bunny es hablar de un fenómeno que trasciende los escenarios. Ganador de tres premios GRAMMY® y once Latin GRAMMY®, ha encabezado festivales internacionales, batido récords de streaming y colaborado con artistas de primer nivel como Drake, Rosalía, J Balvin o Cardi B.

Su presencia también se ha extendido a otros ámbitos del entretenimiento. Su participación en la WWE, el mundo de la lucha libre profesional, sorprendió a propios y extraños y reforzó su imagen como figura mediática versátil, capaz de moverse con naturalidad entre distintos universos culturales.

Madrid, pieza clave del tour mundial

La elección de Madrid como una de las grandes paradas del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour no es casual. España se ha consolidado como uno de los mercados europeos más importantes para la música urbana latina, y la respuesta del público ha sido constante desde los primeros pasos del género en el país.

Con un repertorio que incluirá éxitos como Dákiti, Ojitos Lindos, Si Estuviésemos Juntos, NUEVAYoL o VOY A LLeVARTE PA PR, junto a los nuevos temas del álbum, los conciertos prometen ser un recorrido por todas las etapas del artista, con una puesta en escena a la altura de su estatus global.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Madrid se prepara para vivir, durante varias semanas de 2026, uno de los mayores eventos musicales de la década.

