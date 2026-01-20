“Robert Capa. ICONS” trae a Madrid la mirada que cambió la guerra

Madrid abre una ventana directa al siglo XX con “Robert Capa. ICONS”, una exposición que no busca impresionar con cifras, sino con historias. Más de 250 piezas originales se reúnen en el “Círculo de Bellas Artes”, dentro de la “Sala Picasso”, para reconstruir la trayectoria de Robert Capa desde dentro, sin filtros y sin idealizaciones innecesarias. La muestra propone una mirada cercana al fotógrafo que entendió que, para contar la guerra, había que estar en medio de ella. La experiencia estará disponible hasta el 25 de enero.

El “Círculo de Bellas Artes” como espacio

El recorrido se despliega en uno de los edificios culturales más reconocibles de Madrid. El “Círculo de Bellas Artes” ofrece un entorno que invita a caminar despacio, a leer, a mirar dos veces. La exposición no obliga a seguir un ritmo concreto ni empuja al visitante hacia el siguiente impacto visual. Aquí las imágenes piden tiempo.

La “Sala Picasso” acoge un montaje sobrio, pensado para que las fotografías respiren. No hay efectos innecesarios ni discursos grandilocuentes. El peso recae en el material original y en el contexto que lo acompaña.

“Robert Capa. ICONS”, una exposición contada desde los hechos

“Robert Capa. ICONS” huye del homenaje fácil. Las fotografías se presentan junto a revistas, periódicos y documentos que explican cómo llegaron al público en su momento. Ese detalle cambia la experiencia: no se observa una imagen aislada, se entiende su recorrido y su impacto.

La exposición deja claro que Capa no buscaba imágenes perfectas. Buscaba estar cerca. Ese planteamiento, que hoy parece asumido, supuso una ruptura en su época y marcó el camino de generaciones posteriores de fotoperiodistas.

La Guerra Civil española, el inicio de todo

La Guerra Civil española ocupa un lugar central en la muestra. No como mito, sino como punto de partida. Las fotografías de ese periodo explican cómo Capa empezó a construir una forma de mirar que apostaba por la cercanía y el riesgo.

El visitante no encuentra solo escenas de combate. Aparecen también rostros, pausas, miradas cansadas. La exposición contextualiza estas imágenes y recuerda que muchas de ellas circularon por medios internacionales, influyendo en la percepción exterior del conflicto.

Normandía y la guerra sin épica

El recorrido avanza hacia otros momentos clave, como el desembarco de Normandía y la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de estos bloques no buscan glorificar la guerra. Al contrario, muestran el caos, la confusión y la fragilidad del instante.

Las fotografías presentan imperfecciones, desenfoques y encuadres forzados. La exposición no los esconde, los explica. Esa honestidad refuerza la idea de que el valor de estas imágenes reside en lo que cuentan, no en cómo encajan en un canon estético.

El color y el otro Capa

Uno de los espacios más sorprendentes de “Robert Capa. ICONS” se centra en su trabajo en color. Viajes, escenas urbanas y encargos editoriales revelan a un fotógrafo atento a la vida cotidiana y a la transformación social de la posguerra.

Este bloque rompe con la imagen exclusiva del reportero de guerra y amplía la figura de Capa. La exposición muestra que su interés iba más allá del conflicto armado y que su mirada también sabía detenerse en lo aparentemente normal.

Archivo y memoria compartida

Las piezas proceden de colecciones privadas y de los archivos de la agencia “Magnum Photos”, fundada por el propio Capa. Fotografías, publicaciones y objetos personales construyen un relato continuo que ayuda a entender cómo se forma la memoria visual colectiva.

Madrid suma así una exposición que no se limita a exhibir imágenes conocidas, sino que explica por qué siguen siendo importantes hoy.

Una exposición que invita a disfrutar

“Robert Capa. ICONS” se integra en la agenda cultural de Madrid como una propuesta que pide atención y tiempo. La muestra plantea preguntas incómodas sobre el papel del fotógrafo, el riesgo, la ética y la responsabilidad de contar lo que ocurre.

La exposición “Robert Capa. ICONS”, en el “Círculo de Bellas Artes”, no busca cerrar debates ni ofrecer respuestas definitivas. Propone algo más sencillo y más difícil a la vez: volver a mirar imágenes que creíamos conocer y descubrir que todavía tienen mucho que decir.

