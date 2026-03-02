CAN Madrid Art Fair 2026 convierte Matadero en punto de encuentro

Madrid vuelve a mirar al arte contemporáneo con una nueva edición de CAN Madrid Art Fair 2026, del 5 al 8 de marzo, que se celebra en “Matadero Madrid”. La cita ocupa varias de sus naves y transforma durante unos días el antiguo recinto industrial en un espacio dedicado a galerías, artistas y visitantes que buscan algo más que un simple paseo entre obras.

La feria no tiene el aire solemne de otros eventos de gran formato. Aquí el ambiente es más cercano. Se camina sin prisa, se entra en los stands casi como quien cruza la puerta de un estudio, y no es raro encontrarse hablando directamente con quien firma la obra.

Galerías con acento internacional

CAN mantiene su apuesta por reunir propuestas procedentes de distintos países. Esa mezcla se percibe en el recorrido: lenguajes muy diferentes conviven en pocos metros. Hay pintura figurativa, piezas más abstractas, fotografía, escultura e instalaciones que ocupan el espacio con ambición.

La sensación es la de asistir a una panorámica amplia del presente creativo, sin una única tendencia dominante. Cada galería construye su relato y el visitante va saltando de uno a otro con naturalidad.

El peso del espacio

Celebrar la feria en Matadero no es un detalle menor. La arquitectura del recinto, con sus techos altos y su estructura industrial, aporta una atmósfera que encaja con el arte contemporáneo. Las obras no compiten por falta de espacio y el recorrido resulta cómodo.

El entorno también favorece que el público se detenga. No hay sensación de agobio ni de itinerario impuesto. Se puede volver sobre una pieza, observarla desde otra perspectiva o simplemente quedarse unos minutos más.

Mercado y descubrimiento

CAN Madrid Art Fair tiene una dimensión comercial clara. Las obras están a la venta y el encuentro entre galeristas y coleccionistas forma parte del objetivo. Sin embargo, el ambiente no gira exclusivamente en torno a la compra.

Para muchos visitantes, la feria funciona como espacio de descubrimiento. Es una oportunidad para conocer artistas emergentes y entender mejor sus procesos de trabajo. La cercanía facilita esa conversación directa que en otros contextos resulta más difícil.

Una cita que gana peso en el calendario

Con esta nueva edición, CAN refuerza su presencia en la agenda cultural madrileña. La ciudad acumula grandes eventos artísticos a lo largo del año, y esta feria aporta una mirada centrada en la creación contemporánea y en el talento en desarrollo.

Durante los días que dura la cita, Matadero se convierte en un lugar de tránsito continuo. Hay curiosos que entran por primera vez en una feria de arte y coleccionistas que buscan nuevas incorporaciones. Entre unos y otros se dibuja una escena que refleja el pulso actual del arte en la ciudad.

