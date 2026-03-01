Francia, Alemania y Reino Unido se alían con EEUU en la guerra contra Irán mientras Sánchez ataca a Trump

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este domingo una declaración conjunta en la advierten de que estudian la posibilidad de atacar «en origen» las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. Francia, Alemania y Reino Unido se alían a EEUU en la guerra contra Irán mientras Pedro Sánchez ataca a Donald Trump. Así, Francia, Alemania y el Reino Unidos han amenazado con bombardear Irán y sumarse a los ataques de EEUU e Israel. Francia, Alemania y Reino Unido persiguen evitar nuevos ataques con misiles y drones contra sus aliados en Oriente Medio. Así, se alían con EEUU en la guerra contra Irán mientras Pedro Sánchez ha atacado a Donald Trump.

El comunicado que ha sellado la alianza del Reino Unido, Alemania y Francia con EEUUU en la guerra contra Irán se ha emitido horas después de que, como destapó este sábado en exclusiva OKDIARIO, el avión oficial del primer ministro de Israel aterrizara en Berlín tras un vuelo secreto desde una gran base militar israelí. El hermetismo sobre este viaje ha sido total. Ni se comunicó dicho vuelo del apodado Avión del Juicio Final ni quiénes fueron a bordo de él bajo la dirección de Netanyahu. El aparato aterrizó en Berlín a las 21:30 horas de este sábado.

En una declaración conjunta con Francia, Alemania y Reino Unido han sugerido que podría sumarse a los ataques en suelo iraní lanzados por Estados Unidos e Israel por primera vez. «Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente habilitando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen», se ha podido leer en el comunciado. «Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto», han expresado.

París, Berlín y Londres han expresado su «consternación por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel».

‼️ MIRA: Por primera vez desde el inicio de la Operación “León Rugiente”, la FAI está alcanzando objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán. Durante el último día, la FAI llevó a cabo alcances a gran escala para establecer superioridad aérea y… pic.twitter.com/cWCrWJg7PD — FDI (@FDIonline) March 1, 2026

Irán ha seguido con los ataques con los objetivos en Oriente Medio el domingo, alcanzando bases militares estadounidenses y francesas e infraestructura civil en los países del Golfo.

Un caza Typhoon de la RAF fue desplegado para derribar un dron iraní en la primera intervención británica en el conflicto desde que Estados Unidos atacó a Irán.

Los líderes europeos de Francia, Alemania y Reino Unido ha estado bajo presión para respaldar o unirse a la ofensiva contra el régimen de los ayatolás en Teherán.

🎯 ALCANZADOS: Dos aviones de combate F‑5 y F‑4 en el aeropuerto de Tabriz, en el oeste de Irán, mientras los aviones de combate se preparaban para despegar. El alcance se llevó a cabo para debilitar las actividades de la Fuerza Aérea de Irán y ampliar la degradación de su… pic.twitter.com/QHBQzt7PV2 — FDI (@FDIonline) March 1, 2026

Los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí han lanzado más de 2.000 bombas contra cientos de objetivos y emplazamientos militares del régimen iraní desde el inicio del conflicto con la República Islámica la mañana del sábado, segúnhan informado las Fuerzas de Defensa de Israel este domingo.

La cantidad de municiones lanzadas contra objetivos en Irán durante las primeras 30 horas del conflicto es aproximadamente la mitad de la que, según la Fuerza Aérea Israelí (FAI), utilizó durante los 12 días de guerra que duraron hasta junio de 2025.

Desde el inicio de la actual ronda de combates, los aviones de combate de la FAI han realizado más de 700 salidas y alcanzado la superioridad aérea en las 24 horas siguientes al inicio de la operación, según informaron las fuerzas armadas, señalando que numerosos sistemas de defensa aérea iraníes fueron desmantelados en el oeste de Irán.

EEUU utilizará las bases de Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha afirmado haber aceptado que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques «defensivos» destinados a destruir misiles iraníes y sus lanzadores.

Sin embargo, en un video publicado en redes sociales, ha añadido: «No participamos en los ataques iniciales contra Irán y no nos sumaremos a ninguna acción ofensiva ahora». En un comunicado aparte, Francia, Alemania y el Reino Unido han destacado estar dispuestos a defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo, si es necesario, adoptando «acciones defensivas» contra Irán.

Trump: «La guerra durará 4 semanas»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que esperaba que la guerra con Irán durar´s «cuatro semanas» en su primera entrevista desde que se confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses en ataques iraníes.

El presidente de Estados Unidos ha recordado a los soldados fallecidos como «personas excepcionales», advirtiendo que «desafortunadamente, esperamos que eso suceda» y que «podría volver a ocurrir».

Trump ha declarado al periódico Daily Mail que el progreso de la guerra va adelantado, ya que los ataques habían eliminado a «todo el liderazgo [de Irán], mucho más de lo que pensábamos».