¿Puede Europa sostener sola su defensa si EEUU reduce su compromiso?

El paraguas de seguridad estadounidense ha sido el pilar de la defensa europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el debate sobre un posible repliegue estratégico de Washington ha reabierto una cuestión fundamental: ¿está Europa preparada para garantizar su seguridad sin depender del compromiso militar de Estados Unidos?

Tras la invasión rusa de Ucrania, los países europeos incrementaron de forma notable su gasto en defensa. Alemania anunció un fondo extraordinario; Polonia aceleró su modernización militar; los países bálticos reforzaron capacidades. Sin embargo, el aumento presupuestario no elimina las carencias estructurales acumuladas durante décadas.

Europa depende en gran medida de Estados Unidos para capacidades críticas como inteligencia satelital, transporte estratégico, defensa antimisiles y disuasión nuclear ampliada. Aunque Francia posee arsenal nuclear propio, su doctrina no sustituye automáticamente el paraguas estadounidense para todo el continente.

Además, la industria europea de defensa continúa fragmentada. Existen múltiples modelos de armamento, escasa estandarización y dificultades para coordinar producción a gran escala. La guerra en Ucrania evidenció problemas de capacidad industrial para suministrar munición y sistemas complejos de forma sostenida.

El desafío no es únicamente técnico o financiero, sino político. Una defensa verdaderamente autónoma requeriría mayor integración en mando, planificación y toma de decisiones, algo que implica ceder soberanía en materia de seguridad. Las prioridades estratégicas tampoco son idénticas: mientras Europa del Este percibe la amenaza rusa como existencial, otros países enfocan más su atención en el Mediterráneo o África.

Si Estados Unidos redujera significativamente su presencia o condicionara su apoyo, Europa tendría que acelerar decisiones que hasta ahora ha postergado. La capacidad existe en términos económicos y tecnológicos, pero su efectividad dependerá de voluntad política y cohesión interna.

La autonomía defensiva europea es posible en teoría, pero en la práctica exige una transformación profunda. La pregunta no es solo si puede sostenerse sola, sino si está dispuesta a asumir el coste estratégico de hacerlo.