La isla secreta de España que está enloqueciendo a Reino unido: no han visto nada igual

España es el principal destino vacacional de los turistas británicos; en 2024, casi uno de cada cinco turistas británicos que viajó al extranjero eligió España, muy por delante de Francia (10,3%), Italia (5,3%). Sin embargo, los expertos advierten de una tendencia creciente: cada vez se están alejando más de destinos masificados, como Benidorm o Salou, y apostando por lugares auténticos, tranquilos y alejados de las grandes aglomeraciones. En este contexto, una pequeña isla de España se ha convertido en el enclave estrella: La Graciosa.

El diario británico The Express la define como «secreto mejor guardado» del archipiélago canario, y quienes la visitan aseguran no haber visto nada igual. Situada a apenas media hora en barco desde el puerto de Órzola, forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, un espacio protegido que alberga una de las mayores reservas marinas de Europa. Uno de los grandes atractivos de La Graciosa es que no cuenta con carreteras asfaltadas; a diferencia de otras islas del archipiélago, las calles son de arena dorada y el transporte se realiza principalmente a pie, en bicicleta o en vehículos autorizados para servicios específicos.

La Graciosa, la isla secreta de España

Según recoge la prensa británica, La Graciosa está conquistando a quienes buscan «paz y aislamiento». No se trata de un destino de grandes resorts ni de ocio nocturno, sino de una experiencia centrada en la naturaleza, el silencio y la desconexión. El entorno volcánico, las playas vírgenes y la ausencia de infraestructuras contribuyen a que el visitante tenga la sensación de descubrir un lugar casi secreto.

La Graciosa se empezó a poblar a mediados del siglo XIX con la instalación de una saladora de pescado que duró poco tiempo, y los vecinos no tuvieron electricidad hasta 1985 y agua corriente hasta 1990. La única forma de llegar a través del puerto de Órzola, en el norte de Lanzarote. Una vez en la isla, el visitante debe tener en cuenta que el ritmo es diferente; la experiencia está pensada para disfrutarla sin prisas. El estilo de vida pausado es parte esencial del encanto del destino.

Playas que parecen de otro planeta

Uno de los mayores tesoros de ésta pequeña isla de España son sus playas de aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen. Desde Caleta de Sebo, donde atraca el ferry, la más cercana es La Francesa. Se encuentra a unos dos kilómetros y el recorrido se puede completar a aproximadamente media hora a pie.

El paisaje es sencillamente espectacular: un arenal de medio kilómetro de longitud, donde la arena clara se mezcla con aguas verde turquesa, con la Montaña Amarilla, que alcanza los 172 metros de altura, como telón de fondo. Muy cerca se encuentra La Cocina, una pequeña cala íntima y resguardada; un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad absoluta y baños en aguas calmadas. En el extremo norte destacan Playa del Ámbar y Playa de Las Conchas, dos de las más icónicas de la isla. La arena dorada contrasta con el paisaje volcánico oscuro del entorno, creando un escenario espectacular.

Rutas de senderismo

La ruta de senderismo del Corral a Punta del Pobre. La primera es circular, y recorre la Baja del Corral, el Llano de la Mareta y regresa por el Llano del Corral y falda del Mojón. Mientras, la segunda supone añadir seis kilómetros a la ruta hasta la Punta del Pobre, donde hay una maravillosa perspectiva de la Playa de la Cocina.

La primera parte de la ruta es común para ambas. Sale de Caleta de Sebo y se dirige hacia La Mareta, con un primer tramo de ligero ascenso, hasta el cruce de caminos flanqueado por la Montaña del Mojón y las Agujas. Llegado a esta punto se tomará el camino de la izquierda en dirección a Punta del Pobre, a unos 500 metros el camino se vuelve a dividir, y se volverá a tomar el de la izquierda rodeando la Montaña del Mojón, bajando por la Baja del Corral. Una vez aquí parte otro camino, que si no se toma y se sigue, es cuando se llega a Punta del Pobre, y en caso de tomarlo llevará de vuelta a Caleta de Sebo atravesando el Llano del Corral.

Reserva Marina del Archipiélago Chinijo

«La isla de La Graciosa se enmarca dentro de la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo. Con 70.700 hectáreas, es la mayor reserva marina de Europa y un área de excepcional valor paisajístico. Esta reserva se circunscribe en los municipios de Teguise y Haría y está formada por los islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste o del Infierno y el risco de Famara. Fue creada en 1995 con el objeto de garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros», detalla Turismo Lanzarote.